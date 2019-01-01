أرقام لقاء الأهلي والجونة - هاتريك تاريخي ومعادلة رقم جوزيه

الأهلي حقق أرقامًا مهمة في الانتصار على الجونة برباعية دون رد.

حقق فريق النادي الأهلي الفوز على مضيفه الجونة بأربعة أهداف دون رد، بالمباراة التي جمعت بينهما بالجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

فوز الأهلي الكبير على الجونة، اصطحب بعض الأرقام التي تم تحقيقها، وذلك في ظل المستوى المتميز الذي يظهر عليه المارد الأحمر، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الحالي للفريق.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز الأرقام التي تم تحقيقها في انتصار الأهلي على الجونة برباعية..

"هاتريك" سليمان يعيد الصدارة للأهلي بالانتصار على الجونة

هاتريك تاريخي

وليد سليمان استطاع أن يسجل 3 أهداف في مرمى الجونة، ليسجل أول 3 أهداف "هاتريك" في مباراة واحدة في تاريخه، حيث لم يسبق له وأن فعل هذا الأمر.

سليمان فشل في تسجيل هاتريك مع الأندية التي شارك فيها سواء حرس الحدود أو الجونة أو بتروجيت أو إنبي، قبل الانتقال للأهلي عام 2011.

انطلاقة تاريخية

أفضل انطلاقة حققها الأهلي خلال الألفية الثانية، بعدما نجح في تسجيل 14 هدفًا خلال 4 مباريات فقط، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

الأهلي لم يحقق هذا المعدل من الأهداف، منذ عام 2000 وحتى الآن، ليحقق انطلاقة تاريخية له تحت قيادة فايلر.

معادلة رقم جوزيه

البرتغالي مانويل جوزيه، استطاع أن يحقق انطلاقة تاريخية له مع الأهلي، عندما تولى المسؤولية للمرة الثانية عام 2004، ليحقق 7 انتصارات متتالية.

فايلر استطاع أن يحقق نفس الانطلاقة القوية، بتحقيق 7 انتصارات متتالية في مختلف البطولات، بواقع 4 انتصارات في الدوري وانتصارين بدوري أبطال إفريقيا وانتصار في كأس السوبر المصري.

23 هدفًا سجله الأهلي في 7 مباريات، واستقبل 3 أهداف فقط، وخرج من 5 مباريات شباكه نظيفة تحت قيادة فايلر.

أما انطلاقة جوزيه في أول 7 مباريات له مع الأهلي، سجل الأهلي 15 هدف واستقبلت هدف واحد فقط.