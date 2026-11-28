وتقدم التعاون بهدف عن طريق نديم بايرامي في الدقيقة 39، قبل أن تبدأ انتفاضة الأهلي، عن طريق إيفان توني بالدقيقة 45+2، ثم تسجيله للهدف الثاني من علامة الجزاء، ومن ثم تصويبة ماتيوس جونسالفس، في الدقيقتين 72 و89.

انتصار ثمين صعد بالأهلي للمركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 27 نقطة، ليبعد بفارق ست نقاط عن الهلال "المتصدر" بينما تجمد رصيد التعاون عند 5 نقاط، في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

وفيما يلي، نستعرض معًا أبرز النقاط حول مباراة الأهلي والتعاون في الجولة الثالثة عشرة..

وعبر الزمان لن نمضي معك!

وكأنها رسالة "علنية" إلى مارينو بوسيتش، المدير الفني للأهلي، الجماهير لن تحضر المدرجات، ومن سيحضر سيهتف ضدك، على الحلو والمرّ لم يعودوا معك، فرحيلك بات مطلبًا وثباتك لن يهدئ الأجواء.

صورة لن تحب رؤيتها، فإن شاب الأداء حالة تخبط، كنت تنتظر أن تعوض ما تراه بمشهد الجماهير في المدرجات، وانتظار لوحاتهم الفنية التي تمتع الأنظار، ولكن ما أسوأ أن ترى حالة الإحباط تلك، التي تجعل اللقاء بشكل عام، غير ممتع، حتى وإن عاد الراقي.

وبعيدًا عن نتيجة المباراة، فإن هناك حالة من "العشوائية" داخل الملعب، تجسدت في لقطة الهدف التعاوني، والدفاع المحكم الذي بدا الأهلي مستسلمًا في حصاره، في بعض اللقطات، مكتفيًا بمحاولات بائسة للتسديد من خارج المنطقة، رغم انتفاضة الشوط الثاني، ولكن يبقى الحارس إدوارد ميندي هو المنقذ الذي لولاه لكانت النتيجة قد تغيرت تمامًا.

اختصارًا للقول، فإن الأسوأ في المباراة هو ذلك الفراغ الكبير الذي خلفه مدرج الإنماء، فالجماهير التي اعتادت أن تمضي مع ناديها عبر الزمان، والتي أثبتت نفوذها في بقاء المدرب ماتياس يايسله، رغم محاولات الإدارة لرحيله، ها هي تعبر عن غضبها تجاه مارينو بوسيتش، وتعلن عن عزمها عدم المضيّ معه، ولذلك فإن الوضع العام ليس مرضيًا، فنيًا أو جماليًا.

القليل من الذكاء و"التمرد"

دون التقليل من تاريخ التعاون، ولكن وفق وضعه الحالي، حيث لم يحقق أي انتصار على مدار 12 مباراة، فأن يكون "تكتيكيًا" أكثر ذكاء من الأهلي، فهذا مؤشر قد يزيد من احتقان الجماهير تجاه بوسيتش.

على طريقة مباراة النصر، وما ذُكر بشأن تمرد لاعبي الأهلي "تكتيكيًا" على اسلوب بوسيتش، في التدرج العقيم في البناء، واعتماد اسلوب اللعب المباشر، فربما كان هذا الاسلوب فنيًا، هو الحل، بالتمريرات المباشرة من الخلف، التي منحت الراقي فرصة الهدفين، سواءً بتمريرة إدوارد سبيرتسيان الرائعة إلى إيفان توني في الهدف الأول، أو بكرة طويلة استغلها جالينو للتوغل داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتم إعاقته ومن ثم قرار خالد الطريس باحتساب جزائية.

نقطة أخرى يا بوسيتش؛ أن تدفع بماتيوس جونسالفس وفراس البريكان، للمزيد من التنشيط الهجومي، وإيجاد الحلول في الدقيقة 66، لهو أمر جيد، ولكن ألم تلاحظ ثغرة التقدم الدفاعي التي منحت لاعبي التعاون العديد من الفرص لمرتدات سريعة، كادت أن تعدل النتيجة؟ خاصة الدقيقة 64 بهجمة من ثلاث لمسات، انتهت بتسديدة محمد الكويكبي في القائم.

لنعترف بأن الأهلي دخل المباراة في غياب صخرة دفاعه روجر إيبانيز، ولكن أن يظهر الراقي وكأنه تحت رحمة "مرتدّات" التعاون السريعة، لهو بمثابة نقطة تستحق الذكر لمدرب الأهلي.

بعيدًا عن شائعة نيوكاسل .. احذر يا الأهلي من رحيل توني

عذرًا جماهير الأهلي، فالصورة أيضًا لم تكن قاتمة تمامًا، خاصة وأن الراقي خرج بالنقاط الثلاث، وكان يملك الفرصة لزيادة غلته التهديفية، ولكن هناك رسالة مهمة للإدارة، بل وللدوري السعودي بشكل عام، ليس جواو فيليكس، نجم النصر، فقط من يستحق أن يُقال عنه لا يرحل عن المملكة بأي طريقة، بل إن "جوهرة" مثل إيفان توني لا يجب أن يغادر بوابة عملاق جدة، إطلاقًا، خاصة مع خروج تقارير بين حين وآخر، بشأن أنظار الأندية الأوروبية إليه، وآخرها عرض نيوكاسل، الذي وصفه المدرب ماتياس يايسله بالشائعة.

ليلة جديدة شاهدة على التاريخ، مع مواصلة ابتعاد إيفان توني في صدارة هدافي روشن، كما حقق أفضل سلسلة تهديفية في دوري المحترفين، بتسجيل 15 هدفًا في 11 مباراة متتالية، ليتجاوز رقم ويسلي في موسم 2012-2013، صاحب الـ14 هدفًا.

صحيح أننا كنا نتحدث عن مدى تأثر فراس البريكان، الذي أثبت تألقه كرأس حربة مع المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي، ولكن في وجود إيفان توني، فإن المقارنة بعيدة للغاية بين الطرفين، وسيظل وصيف جائزة أفضل لاعب في آسيا، متعدد الأدوار، دون أن يكون في مقدمة الخطوط الأمامية للأهلي.