لجنة الانضباط تعاقب الأهلي والتعاون

الراقي هُزم في المباراة بثلاثية نظيفة

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عقوبتين ضد ناديي الأهلي والتعاون، على إثر المباراة التي جمعت بينهما في الثاني من يناير الجاري.

الراقي استضاف سكري القصيم، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وانتهى اللقاء بفوز الضيوف بثلاثية نظيفة، سجلها عبدولاي ساني وعبد الله الجوعي وليندر تاوامبا، في الدقائق 30 و35 و45 من المباراة.

وقررت لجنة الانضباط تغريم الأهلي 10 آلاف ريال سعودي، في قرار غير قابل للاستئناف، نظرًا لتأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب في بداية الشوط الثاني.

فيما تم تغريم أحمد محمد فتح الله؛ مسؤول التعاون، ألف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف، لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة.

يذكر أن الراقي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال؛ صاحب الصدارة، فيما يأتي السكري في المركز السادس بـ17 نقطة.