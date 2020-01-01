وليد سليمان: كارتيرون رفض مواجهة الترجي في نهائي دوري الأبطال

نجم الأهلي يتحدث في عدة نقاط

كشف وليد سليمان نجم النادي الأهلي عن قرار اتخذه باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق يخص إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018 أمام الترجي التونسي، إذ قال أن المدرب الحالي لنادي الزمالك رفض خوض اللقاء بسبب الأجواء الصعبة وإصابة هشام محمد.

الأهلي كان قد فاز ذهابًا في القاهرة 3-1 لكنه خسر إيابًا في تونس 3-0 ليخسر اللقاء وسط صدمة الجميع، خاصة أنه جاء بعد خسارة اللقاء في الموسم السابق أمام الوداد المغربي.

سليمان تحدث عن كواليس اللقاء لقناة أون تايم سبورت قائلًا "خسارتنا بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال السنوات الأخيرة بالتأكيد خلفها تقصير ما من جانبنا نحن اللاعبين".

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أضاف عن لقاء الترجي والخسارة القاسية إيابًا "شعرنا بعد مباراة الذهاب أن الإعلام تخلى عنا وأنه منح الترجي نقطة تفوق علينا، الأجواء هناك كانت مشحونة وصعبة جدًا، كأننا كنا في حرب".

تابع "أنا أحب اللعب في الأجواء المشحونة، لكن الأجواء كانت صعبة جدًا ومنذ وصلنا أرض المطار. هشام محمد تعرض للإصابة بسبب حجر كبير قُذف علينا، الأمر كان بمثابة صدمة للجميع وقد عالجه الطبيب في الحافلة، المدرب كارتيرون اتخذ قرارًا هنا بعدم خوض المباراة، لكن لا أعلم ما الذي حدث بعدها".

"لعبنا المباراة دون العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة في تلك الأجواء مثل أحمد فتحي ووليد أزارو وعلي معلول، وتخلى التوفيق عنا لحظة إحراز الترجي هدفًا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، لولاه لكان السيناريو مختلفًا تمامًا".

سليمان أشاد بالمدرب الفرنسي مؤكدًا أنه حوله إلى لاعب هداف، بقوله "أستطيع بالطبع لعب 90 دقيقة وقد لعبت مع كارتيرون أساسيًا ووصلنا نهائي دوري الأبطال وكنت هدافًا للفريق، بعض المدربين يُفضلون أن يُركز الأجنحة على الأدوار الهجومية فقط فيما البعض يطلب منهم أدوارًا دفاعية مثل حسام البدري ومارتن يول".

"لهذا الأجنحة كانت تتعرض لإرهاق كبير، كارتيرون أبلغني أن ما أفعله من جهد دفاعي هو انتحار، وطالبني بالتركيز على الجوانب الهجومية وتقليل أدواري الدفاعية، وذلك حتى أحسن من لمستي الأخيرة وأسجل الأهداف لأن هذا هو المطلوب مني في الملعب".

وأتم قائلًا "كارتيرون كان جيدًا مع الأهلي مقارنة باللاعبين الذين كانوا معه، لقد وصلنا نهائي دوري الأبطال وسط غياب عدد كبير من اللاعبين المميزين، كان سيئ الحظ فيما يخص الإصابات، هو مدرب جيد ويسير جيدًا مع الزمالك حاليًا".