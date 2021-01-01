وكيل يلعمري يكشف تطورات المفاوضات مع الأهلي ويرد على رئيس الشباب

المدافع الجزائري يُثير الجدل حاليًا في السعودية

أوضح وكيل أعمال جمال بلعمري مدافع ليون الفرنسي تطورات المفاوضات مع الأهلي السعودي ، كما رد على تصريحات خالد البلطان رئيس ناديه السابق الشباب السعودي .

المدافع الجزائري كان أحد أفضل المدافعين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي خلال تواجده مع الليوث، لكنه فسخ عقده مع النادي بالتراضي وانضم إلى ليون مطلع الموسم الجاري رغم ارتباطه بعدد من الأندية السعودية على رأسها النصر.

الأهلي الباحث عن قلب دفاع يدعم به صفوفه خلال الانتقالات الشتوية دخل في مفاوضات مع بلعمري، وقد قيل أن عقبة واحدة تُعيق التوقيع رسميًا على العقود وهي وجود عقد بين المدافع والشباب يُلزمه بدفع مبلغ مالي كبير حال عاد للعب في السعودية، وقد أكد البلطان هذا الأمر خلال تصريحات أخيرة.

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مجيد بوعامر وكيل أعمال بلعمري أوضح خلال تصريحاته لصحيفة الرياضية السعودية أن المفاوضات مع الأهلي لم تأخذ الطابع الرسمي بعد، موضحًا "هذه المفاوضات لم تبدأ رسميًّا، والمحادثات لا تزال شفهية، ومن الصعب الحكم عليها أو الحديث عن المرحلة التي وصلت إليها، وسيتبين مصيرها خلال الأسبوعين المقبلين".

أضاف "بصراحة هذه الأخبار تسببت في مشاكل لجمال بلعمري هنا في فرنسا مع ناديه ليون، نظرًا لكثرة الأحاديث عن عودته إلى الملاعب السعودية، على الرغم من أنه مرتاح في ناديه ويتدرب مع الفريق".

بوعامر رد على تصريحات البلطان بالتأكيد على عدم علمه بوجود مثل تلك الاتفاقية بين موكله ورئيس الشباب، إذ قال " المحامي التونسي علي عباس، الخبير بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، رد على حديث البلطان، وأنا بصراحة أول مرة في حياتي أسمع عن هذه الاتفاقية التي ذكرها الرئيس".

وقال أخيرًا حول قول البلطان أن غرفة ملابس الشباب أصبحت أكثر إيجابية بعد رحيل بلعمري "هذه أمور تخص الرئيس ولا تهمنا، الله يعينه ويُساعده".

يُشار إلى أن صاحب الـ31 عامًا المتوج مع منتخب الجزائر بكأس أمم أفريقيا 2019 لم يلعب هذا الموسم في الدوري الفرنسي مع ليون سوى 3 مباريات بواقع 49 دقيقة.