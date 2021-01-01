فيديو | درس قاسٍ للأهلي .. شباك الراقي تنفجر بخمسة أهداف من الاستقلال الإيراني

السومة سجل هدفي الأهلي في المباراة

تلقى الأهلي السعودي هزيمة قاسية أمام الاستقلال الإيراني بخماسية مقابل هدفين، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

الفريق الإيراني استغرق خمس دقائق فقط كي يهز شباك الراقي، فأحرز فارشيد إسماعيل الهدف الأول له، لكن نجح عمر السومة في الخروج من الشوط الأول متعادلًا للأهلي بإحراز هدف في الدقيقة 27 من ضربة جزاء.

🎥 | الهدف الأول للإستقلال الايراني عند الدقيقة 5`.#الأهلي_الاستقلال pic.twitter.com/Xut8tMzE0B — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 15, 2021

مع مرور تسع دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف الاستقلال هدفه الثاني عن طريق محمد نادري، وتبعه مهدي قائدي بالهدف الثالث في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

السومة نجح من جديد في تقليص الفارق، بتسجيل الهدف الثاني للفريق الجداوي بالدقيقة 79، لكن مهدي قائدي أعاد الفارق بإحراز الهدف الرابع بالدقيقة 86.

وقبل نهاية المباراة، سجل شيخ دياباتي الهدف الخامس للاستقلال من ضربة جزاء، ليلقن الراقي درسًا قاسيًا في بداية مشواره.

هذا الفوز منح الاستقلال صدارة المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا على الدحيل القطري بفارق الأهداف، فيما تساوى الأهلي مع الشرطة العراقي في صفر النقاط.

الدحيل كان قد هزم الفريق العراقي اليوم في الجولة نفسها، بثنائية نظيفة.