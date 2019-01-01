لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي تقدم موعد ديربي جدة

تعرف على موعد ديربي جدة الجديد

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إجراء تغييرًا في موعد مباراتي الاتحاد وأبها، وأيضًا ديربي جدة والذي سيجمع بين الاتحاد والأهلي.

الاتحاد سيواجه أبها بالجولة الثامنة، بينما سيقام ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي أرجعت سبب التعديل، إلى صدور جدول مباريات دور الـ16 بمنافسات البطولة العربية، وتحديد موعد مواجهتي الاتحاد أمام الوصل الإماراتي.

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وكان الاتحاد العربي قد أعلن عن موعد مباراتي الاتحاد أمام أبها، حيث سيلعب العميد يوم الأحد 23 أكتوبر ذهابًا، و4 نوفمبر إيابًا.

وتم تحديد موعد مباراة الاتحاد وأبها لتقام يوم 27 أكتوبر في الساعة 6:25 مساءً، بدلًا من يوم 26 من نفس الشهر.

لجنة المسابقات قررت أيضًا تقديم مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة لمدة يوم واحد، لتقام يوم 31 أكتوبر الساعة 7:50 مساءً.