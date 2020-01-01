في خطاب رسمي .. الأهلي إلى اتحاد الكرة: تأتون بحكام قراراتهم كلها تخالف القوانين

مجلس الخطيب يطالب بوقف الأخطاء التحكيمية ضده

خاطبت إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، الاتحاد المصري لكرة القدم، رسميًا اليوم الثلاثاء، للمطالبة بإيقاف الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق، منتقدة أداء إبراهيم نور الدين؛ الحكم الذي أدار لقاء الأحمر بالأمس أمام الاتحاد السكندري.

المارد الأحمر أضاع أمس الإثنين، فرصة التتويج بلقبه الـ42 قبل نهاية الموسم بسبع جولات، إذ تعادل أمام الفريق السكندري سلبيًا دون أهداف، ضمن الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز.

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وشهد اللقاء بعض الإثارة التحكيمية، منها إشهار الكارت الأحمر في وجه أحمد فتحي؛ ظهير أيمن الأهلي، في الشوط الأول، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وجاء نص خطاب القلعة الحمراء كما نشره الموقع الرسمي للنادي كالتالي:

أرسلت إدارة النادي خطابًا لاتحاد كرة القدم تطالب فيه بإيقاف الأخطاء التحكيمية غير المبررة والتي تشهدها مباريات الأهلي في بطولة الدوري، مثلما حدث في المباراة الأخيرة، والتي ارتكب خلالها الحكم أخطاءً فجة أثرت على نتيجة المباراة.

وأكدت الإدارة على ضرورة تفعيل دور مراقبي الحكام الذين يتم تعيينهم من قبل اتحاد الكرة؛ للوقوف على مثل هذه الأخطاء والحد منها.

كما طالبت إدارة النادي بإيقاف التصرفات غير اللائقة لحكم مباراة أمس، والذي يحاول وباستمرار استفزاز مشاعر اللاعبين والجهاز الفني ويصدر بحقهم العقوبات.

وأكدت إدارة النادي على ضرورة تحديد طريقة ذات معايير واضحة لاختيار الحكام تتماشى مع مبادئ وقوانين كرة القدم.

وجاء في خطاب النادي للاتحاد اليوم أن الحكم الذي أدار مباراة أمس يدير المباراة الرابعة للأهلي هذا الموسم والثانية خلال 12 يومًا، في حين أن الحكم المصنف رقم «1» لم تسند إليه إلا مباراة واحدة للأهلي، كما أن لجنة الحكام جاءت بالحكم الكرواتي إيفان بيبيك لإدارة مباراة القمة بالرغم من استبعاده من حكام النخبة «A» في أوروبا واستبعاده من قبل لجنة الحكام بالاتحاد السعودي بسبب أخطائه «الفجة»، وهو نفس الحكم الذي أدار مباراة الأهلي وبيراميدز الموسم الماضي وأثارت قراراته غير الموفقة حينذاك جدلًا كبيرًا.

وللأسف جاءت لجنة الحكام بذات الحكم ليرتكب نفس الأخطاء في حق الأهلي والتي تخالف جميعها قانون كرة القدم.

وشددت إدارة النادي على ضرورة إرساء العدالة بين الأندية المتنافسة، والالتزام بمبادئ وقوانين كرة القدم.

يذكر أن الشياطين الحمر يتصدرون جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة، ويتبقى لهم نقطتين فقط من سبع مباريات، لحسم اللقب لصالحهم.