الأهلي يُعلن جاهزية السولية وفتحي وربيعة لمواجهة الاتحاد

مباراة قوية تنتظر الأهلي أمام الاتحاد

أعلن الأهلي جاهزية الثلاثي أحمد فتحي وعمرو السولية ورامي ربيعة لمواجهة الاتحاد في الجولة العاشرة من الدوري المصري يوم الإثنين القادم.

وغاب الثلاثي عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدف دون رد أحرزه البديل وليد سليمان في الربع ساعة الأخير من المباراة التي أقيمت على استاد المكس بالإسكندرية.

عمرو طارق: وقعت للزمالك وأتمنى اللعب للأهلي، زملاء إبراهيموفيتش سعداء برحيله

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تعافي اللاعب الجوكر "أحمد فتحي" من إصابة الركبة التي أبعدته عن مواجهة فريقه السابق، وأنه أصبج جاهزًا لمباراة الإثنين.

كذلك أوضح عبد الحفيظ أن إصابة رامي ربيعة التي تعرض لها في العضلة الخلفية أمام الإسماعيلي ليست مقلقة ولن تؤثر على تواجده أمام الاتحاد، موضحًا أن أمر لعبه يعود لقرار المدرب رينيه فايلر.

وتعافي كذلك السولية من نزلة البرد التي أبعدته عن لقاء الدراويش وأصبح متاحًا لاختيارات المدرب أمام الفريق السكندري، حسبما أوضح الموقع الرسمي للأهلي.

من جانب آخر، خضع الثنائي رمضان صبحي وياسر إبراهيم لجلسات تأهيلية في صالة الألعاب الرياضية، فيما انتظم حارس المرمى علي لطفي في المران.

وعلى هامش المران الصباحي اليوم، عقد فايلر اجتماعًا مع الثنائي حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة تحدث معهما خلاله عن بعض الجوانب والأفكار الفنية المطلوبة منهما خلال الفترة القادمة، ومن ثم عقد المدرب السويسري اجتماعًا آخرًا مع سيد عبد الحفيظ.