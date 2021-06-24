الراقي مشكلاته داخليًا وخارجيًا

يرى الإعلامي محمد أبو هداية أن النادي الأهلي السعودي لا يستفيد من أخطاء الأندية الأخرى، مؤكدًا أنه يسير على خطى اتحاد جدة.

ماذا حدث مع الاتحاد؟

العميد تعرض لأكثر من مرة لتهديد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالحرمان من إبرام صفقات في أسواق الانتقالات، على إثر قضاياه مع لاعبيه الأجانب والمدربين.

على سبيل المثال لا الحصر، في مارس 2017، أصدرت لجنة فض المنازعات التابعة للفيفا قرارًا قابل للاستئناف لصالح الأسترالي جيمس ترويسي؛ لاعب الفريق السابق، بتعويضه بمليون يورو، بجانب منع الاتحاد من تسجيل أي لاعبين جدد لفترتي انتقالات.

ترويسي لم يخض مع النمور سوى ست مباريات فقط، وتمت بعدها إعارته إلى نادي ملبورن فيكتوري الأسترالي.

ما هي مشكلة الأهلي؟

صحيفة "الرياضية" السعودية أكدت في عددها الصادر اليوم الخميس، أن لجنة شؤون اللاعبين في الفيفا أصدرت قرارًا بمنع الأهلي من التسجيل لفترة واحدة، لعدم دفع مستحقات نادي سامسونج الكوري من صفقة البوسني ألفيس ساريتش، والتي تُقدر بمليون و900 ألف ريال.

ومنح الاتحاد الدولي، الراقي مهلة حتى بداية الميركاتو الصيفي المقبل في يوليو المقبل، لتسديد المبلغ وإلا سيدخل قرار الحرمان من الصفقات الجديدة حيز التنفيذ.

"الأهلي يستنسخ تاريخ الاتحاد"

أبو هداية علق على قرار "الرياضية"، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا اعلم عن صحة الخبر ولكن المؤكد أن الأهلي في طريقة لإستنساخ ماحدث للإتحاد!!".

وأضاف: "للأسف الإستفادة من تجارب الآخرين باتت شبه مستحيلة كما أجزم !".

💠 لا اعلم عن صحة الخبر ولكن المؤكد أن الأهلي في طريقة لإستنساخ ماحدث للإتحاد‼️

💠 للأسف الإستفادة من تجارب الآخرين باتت شبه مستحيلة كما أجزم❗ pic.twitter.com/WcQ46YBWtr — محمد أبوهداية (@mabuhedaih) June 24, 2021

مشكلات الأهلي داخليًا وخارجيًا:

إذا كان على الأهلي أن يسدد مليون و900 ألف ريال حتى نهاية الشهر الجاري، فإنه عليه أن يسدد 124.383.600 مليون ريال حتى 21 أغسطس المقبل.

الراقي فشل في الحصول على شهادة الكفاءة المالية من قبل وزارة الرياضة السعودية، التي تمكنه من إبرام صفقات صيفية جديدة، ومنحته الوزارة مهلة حتى 21 أغسطس كي يسدد كافة ديونه، وإلا سيُحرم من الصفقات بالصيف المقبل.

بهذه الملايين، حل الأهلي في المركز الثالث بقائمة أكثر الأندية ديونًا، إذ يسبقه الاتحاد بـ140.304.083 مليون ريال، ثم النصر بـ135.907.339 مليون ريال.

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