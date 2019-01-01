تقارير: الأهلي أنهى اتفاقه مع محمود متولي والإسماعيلي لا يمانع

هل يحسم الأهلي صفقة متولي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصبح محمود متولي، مدافع النادي الإسماعيلي، قريبًا من الانتقال لصفوف النادي الأهلي، أكثر من أي وقت مضى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تعاقد متولي مع النادي الإسماعيلي، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولا يمانع مسؤوليه في رحيل اللاعب من أجل الاستفادة ماديًا من وراء رحيله.

وأشار موقع "يلا كورة" إلى أن النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع محمود متولي، بشأن بنود التعاقد، ويتبقى فقط الاتفاق النهائي مع الإسماعيلي، ثم الإعلان رسميًا عن الصفقة.

⛔️مصادر



🔷 الزمالك ينوي توقيع عقوبة مالية مغلّظة على اللاعب يوسف أوباما بعد تلقيه طردًا مباشرًا في لقاء الأمس أمام الجونة وبالتالي سيغيب عن المواجهتين المتبقيتين في الدوري. pic.twitter.com/esTiRrzK8e — جول مصر (@goaleg) July 22, 2019

الأهلي عرض على الإسماعيلي 10 مليون جنيه، بالإضافة إلى بيع لاعب بشكل نهائي، أو إعارة 2 لاعبين.

ومن جانبه، يرغب الإسماعيلي لرفع المقابل المادي إلى 15 مليون جنيه، وستشهد الأيام المقبلة حسم الصفقة لصالح النادي الأهلي.

ويعد محمود متولي واحدًا من العناصر الأساسية للنادي الإسماعيلي خلال المواسم السابقة، حيث يقدم مستويات رائعة رفقة الدراويش.