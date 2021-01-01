الأهلي يكشف الموعد المتوقع لافتتاح الاستاد وسعة المدرجات

النادي وضع حجر الأساس لملعبه الخاص

وضع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ظهر اليوم حجر الأساس لاستاده الخاص بفرع النادي في مدينة الشيخ زايد، وذلك وسط حضور العديد من المسؤولين والشخصيات البارزة وعلى رأسهم وزيري الشباب والرياضة والإسكان ومحافظ الجيزة.

وكان النادي قد وجه الدعوة لجميع قيادته ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس إدارته السابقين، ولاعبي الفريق الأول على مر الأجيال، وممثلي قطاعات النادي الحالية لحضور حفل وضع حجر الأساس.

حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر اعتذر عن تلبية الدعوة لحضور حفل وضع حجر الأساس لمعاناته من الإصابة بفيروس كورونا، وقد هنأ النادي ومجلس إدارته بهذا الإنجاز المهم.

ما هي مساحة استاد الأهلي؟

الموقع الرسمي للأهلي أوضح أن "استاد النادي الأهلي" سيُقام على مساحة 48 ألف متر.

🔴| ✍️| يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات ...لحظات وضع حجر أساس استاد الأهلي بحضور وزيرا الرياضة والاسكان ومحافظ الجيزة 🏟🦅❤️ pic.twitter.com/HZSU2kesOG — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 1, 2021

وأضاف أن الاستاد سيضم عددًا من الملحقات أبرزها صالة مغطاة وفندق للإقامة وملعبان فرعيان للتدريبات، وجراج للسيارات، مشيرًا إلى أنه يُمثل الخطوة الأولى في مشروع المدينة الرياضية العملاقة التي يعتزم النادي تدشينها.

كم تبلغ مدة البناء المتوقعة لاستاد الأهلي؟

أضاف الموقع الرسمي للأهلي أن المدة المتوقعة لبناء الاستاد هي 5 سنوات، وقد أكد ذلك سامح علي المستشار الهندسي للأهلي ذلك بالإشارة إلى أن الموعد المتوقع لافتتاح الاستاد سيكون عام 2026.

وأضاف أن السعة الجماهيرية المقدرة للاستاد لن تقل عن 50 ألف مشاهد، إذ قال عبر قناة الأهلي "استاد الأهلي حلم راود جميع الأجيال وقد بدأ تحقيقه بالفعل، حصلنا على كافة الموافقات بعد سنوات من الانتظار، المشروع هو استاد رياضي وخلفه مدينة رياضية بفرع النادي بالشيخ زايد".

تابع "المدة المتوقعة لبناء الاستاد هي 5 سنوات، فيما السعة الجماهيرية لن تقل عن 50 ألف مشاهد، التصميم النهائي لم نستقر عليه بعد، حيث مازالت المشاورات دائرة حوله".

ماذا قال الخطيب حول تمويل استاد الأهلي؟

الرئيس محمود الخطيب أبدى سعادته الكبيرة بالوصول لتلك الخطوة المهمة في طريق تحقيق حلم استاد الأهلي، مبددًا خلال كلمته القلق من إيجاد مصدر تمويل لبناء الاستاد، بقوله "لست قلقًا على تمويل استاد الأهلي، البحث عن مصدر تمويل لا يشغلنا في ظل وجود الملايين من جماهير النادي.

الكابتن محمود الخطيب 🗣

💬" الرئيس السيسي يدعم عجلة التنمية الرياضية.. ونحن أمام مرحلة مهمة في تاريخ الأهلي " pic.twitter.com/HppsT6lQVY — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 1, 2021

وأتم حسبما نقل الموقع الرسمي للأهلي "الأهلي اسمه كبير جدً ا.. ومنذ لحظة وضع حجر الأساس اليوم لاستاد ‏الأهلي، سيكون هناك تهافت للتواجد والمساهمة، ليس لأشخاص ولكن لاسم النادي الأهلي الذي ‏تقف وراءه جماهير بالملايين".

حجر الأساس خطوة مهمة .. ولكن!

الأهلي قام بخطوة مهمة في طريق تحقيق حلم جماهيره ببناء الاستاد الخاص بالنادي، لكن هل هي خطوة كافية؟ بالتأكيد لا.

الحديث عن استاد الأهلي ليس جديدًا أبدًا، بل امتد الحديث عنه منذ سنوات وسنوات ولكن كل مرة كان يتوقف الحديث وينتهي دون أي شيء ملموس.

وضع حجر الأساس يُعد تطورًا لافتًا بالطبع في خطة بناء الاستاد، لكن الخطوة الأهم هي إيجاد الممول الرئيسي للاستاد وتحديد موعد البدء في أعمال البناء بعد الاستقرار على التصميم الخاص به.