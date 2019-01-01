الأهلي: ندرس إقامة معسكرًا خارجيًا خلال التوقف

لاسارتي يدرس إقامة معسكرًا للأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن الجهاز الفني للفريق، بقيادة الأوروجوياني مارتين لاسارتي، يدرس إقامة معسكرًا خارجيًا، خلال فترة توقف الدوري المصري الممتاز

عبد الحفيظ أشار خلال تصريحات صحفية إلى أن الجهاز الفني يدرس إقامة المعسكر، خلال الفترة التي ستقام بها كأس أمم إفريقيا في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

مدير الكرة بالأهلي تابع: "سيتم الاستقرار بشكل نهائي على هذا الأمرخلال الفترة المقبلة، والهدف هو تحقيق أكبر مكاسب فنية للفريق".

🎤- صف جروس بأول حرف من اسمك؟ pic.twitter.com/CB4xzBX9s0 — جول مصر (@goaleg) May 5, 2019

سيد عبد الحفيظ أردف: "سيتم الإعلان عن موعد ومكان المعسكر، وذلك بعد الاستقرار بشكل نهائي على كل الأمور الخاصة به".

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 67 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

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