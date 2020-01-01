موقفه غامض من لقاء بلاتينيوم - طبيب الأهلي يوضح إصابة مروان محسن

المهاجم خرج مصابًا في الدقيقة 68

كشف الجهاز الطبي للنادي الأهلي المصري عن حجم الإصابة التي تعرض لها المهاجم مروان محسن خلال مواجهة إف سي مصر أمس الأحد.

وحقق الشياطين الحمر أمس الأحد، الفوز أمام إف سي مصر، بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز. (طالع تقرير المباراة)

المهاجم خرج مصابًا في الدقيقة 68، بعدما سجل الهدفين الثاني والثالث، ونزل الوافد الجديد محمود عبد المنعم "كهربا" بدلًا منه.

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وأوضح طبيب المارد الأحمر أن محسن اشتكى من تورم في وجه القدم، ومن المقرر أن يخضع اليوم الإثنين إلى أشعة للاطمئنان على حالته بشكل أكبر.

ولم يتحدد حتى الآن مدى لحاق المهاجم بمواجهة الفريق المقبلة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي، بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 30 في صدارة جدول الترتيب من عشر مباريات بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه، أما مصر فيأتي بالمركز الـ13 برصيد 11 نقطة من 12 مباراة.