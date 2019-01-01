انتصار ساحق للأهلي في ثالث ودياته في إسبانيا

الأهلي أحرز انتصاره الثاني من 3 مباريات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق الأهلي انتصارًا ساحقًا على أوكام في ثالث مبارياته الودية في معسكره الخارجي في إسبانيا استعدادًا لاستئناف الدوري المصري وانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وكان الفريق المصري قد افتتح مبارياته الودية بالفوز على سوكر سمارت بتسعة أهداف دون مقابل ثم تعادل مع نيوبورت كاونتي بهدف لكل فريق.

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وقد نجح اليوم في هزيمة أوكام بسبعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب لافينكا بمدينة إليكانتي التي تستضيف معسكر الأهلي.

وبدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمى، وأحمد فتحي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وعلي معلول في الدفاع، وفي الوسط تواجد الخماسي حسام عاشور وحمدي فتحي وجونيور أجايي ورمضان صبحي وحسين الشحات، وأخيرًا وليد أزارو في الهجوم.

وسجل أهداف الفريق الأحمر الذي ارتدى القميص الأزرق في المباراة أجايي ورمضان صبحي وأزارو بواقع هدفين لكل لاعب، وأضاف حمدي فتحي الهدف السابع.

يُذكر أن الأهلي سيواجه المقاولون العرب ثم الزمالك في ختام الدوري المصري الذي يتصدره بفارق 4 نقاط عن بيراميدز و6 عن الزمالك.