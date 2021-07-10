"الأهلي أخطأ، كان يجب إنهاء عقد السومة"

أحدهم يُطالب الأهلي بالتخلي عن هداف الدوري السعودي للمحترفين التاريخي

وجه الناقد الرياضي أحمد الشهري نقدًا لاذعًا لإدارة النادي الأهلي السعودي بخصوص المهاجم عمر السومة، إذ يرى أنه كان يجب إنهاء عقد الهداف السوري نظرًا لهبوط مستواه بشكل واضح مؤخرًا.

السومة كان قد انضم للأهلي صيف 2014 قادمًا من القادسية الكويتي، وقد حظي بمسيرة مذهلة في الدوري السعودي تُوجت بوصوله لقمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين التاريخيين برصيد 133 هدفًا.

صاحب الـ32 عامًا تُوج هدافًا للدوري السعودي في مواسمه الثلاثة الأولى مع الأهلي، برصيد 22 و27 و24 هدفًا، ثم تراجع عدد أهدافه إلى 11 هدفًا خلال موسم 2017-2018، ونجح بعدها خلال موسمين متتاليين في الوصول إلى 19 هدفًا، وأخيرًا لم يُسجل خلال الموسم الأخير سوى 11 هدفًا وسط انتقادات كبيرة من الجمهور والإعلام.

حلقة مساء أمس من برنامج الحصاد الرياضي ناقشت وضع اللاعبين المحليين والأجانب، وقد رأى الشهري أن اللاعب الأجنبي يجب ألا يستمر في الملاعب السعودية طويلًا، معللًا ذلك بأن مستوى اللاعب يتراجع بعد موسمين ويُصبح عبءًا على فريقه.

إذ قال "زيادة فترة اللاعب الأجنبي في الدوري السعودي ليست جيدة وأنا ضدها تمامًا، باعتقادي أن عامين فترة جيدة جدًا لبقاء اللاعب الأجنبي وليأخذ منه النادي السعودي كل ما لديه ثم يرحل وبالتوفيق له في مكان آخر، لأنه بعد فترة من الوجود في السعودية يبدأ اللاعب يتجه للجلوس على الاستراحات وتناول المشروبات فيزداد وزنه مما يؤثر سلبًا على مستواه".

وأتم بالقول عن السومة تحديدًا "مع كامل احترامي لإدارات الأهلي المتعاقبة واختياراتها الفنية، إلا أنني أرى أنه كان يجب إنهاء عقد عمر السومة وتوجيه الشكر له والاكتفاء بما قدمه من جهد مع الفريق، وذلك لأن مستواه تراجع بقوة".

أحمد الشهري : مهاجم الأهلي عمر السومه "هبط" مستواه وكان من المفترض "إنهاء" عقده.

الحصاد الرياضي pic.twitter.com/kQ14CtXWxG — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 9, 2021

الإعلامي عبد العزيز المريسل اختلف مع الشهري في حديثه عن السومة، إذ أكد أن تراجع مستوى اللاعب الموسم الماضي كان نتيجة طبيعية لهبوط أداء الأهلي بشكل عام.