أخبار الأهلي اليوم | رديف الجوهرة المشعة يستضيف المباريات .. والعين يبحث عن التاريخية

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 17 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 17 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تقارير .. مندش يغادر تدريبات الأهلي ويطلب الرحيل بسبب فلادان

غادر سلطان مندش، لاعب فريق النادي الأهلي ، تدريبات فريقه أمس الأول الثلاثاء، غاضبًا من الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق، ومحتجًا على طريقة تعامله معه.

سلطان مندش يعاني من عدم الحصول على فرصة للمشاركة مع الأهلي خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب في توتر العلاقة بينه وبين المدير الفني الحالي للفريق. " اقرأ التفاصيل "

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السومة وأوسو جاهزان لمواجهة العين

أظهر السوري عمر السومة، والغاني صامويل أوسو، جاهزيتهما لقيادة هجوم فريق الأهلي أمام العين، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخاض فريق النادي الأهلي، تدريبه الأخير مساء أمس الأربعاء، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

العين يبحث عن انتصار تاريخي على الأهلي

يبحث فريق نادي العين، بقيادة مدربه الألماني مايكل سكيبه، عن تحقيق إنجازًا تاريخيًا، بتأهل العين إلى دور الربع نهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخ الفريق.

ويواجه العين نظيره الأهلي مساء اليوم الخميس، في دور الـ16 ببطولة كأس الملك.

فلادان يفضل خوض مباريات الأهلي على رديف الجوهرة المشعة

طلب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، خوض مباريات الفريق ببطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وكأس خادم الحرمين الشريفين، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة".

وأشارت صحيفة الرياضية، إلى أن فلادان فضل إقامة مباريات الفريق على رديف الجوهرة المشعة، عن إقامتها في ملعب الشرائع في مكة المكرمة، بسبب قربه ومعرفة اللاعبين لأرضيته.