أخبار الأهلي اليوم | فيسا يدخل التشكيل الأساسي .. وتوفير طلبات كارتيرون

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 1 يناير 2021

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 1 يناير 2021 الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

سعيد المولد يرفض الاستمرار مع الأهلي ويدرس العروض للرحيل مجانًا

بدأ سعيد المولد، الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي ، في دراسة العروض المقدمة له خلال الوقت الحالي، بعد دخوله في الفترة الحرة منذ يومين، تمهيدًا للرحيل عن صفوف ناديه.

وينتهي عقد المولد بنهاية الموسم الحالي، حيث رفض الاستمرار مع فريقه الأهلي، وقام بإبلاغ الإدارة برغبته في الرحيل بنهاية عقده، رغم تقديم له بعض العروض. " اقرأ التفاصيل "

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فيسا يدخل تشكيل الأهلي في مواجهة التعاون

أصبح اللاعب الصربي ليوبومير فيسا، مدافع فريق النادي الأهلي، مرشحًا بقوة للدخول في تشكيلة الفريق التي ستواجه التعاون، بالجولة الحادية عشر، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ظهر ذلك خلال المناورة التي نظمها المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، نهاية التدريبات التي أجريت أمس استعدادًا للمباراة.

كارتيرون يجري التجربة الأولى استعدادًا للأهلي

أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق التعاون، التجربة الأولى، للطريقة التي سيعتمد عليها في مواجهة الأهلي، خلال التدريب الذي قاده على ملعب النادي وسط بريدة.

واعتمد كارتيرون على اللعب الضاغط عند فقدان الكرة، واللعب من لمسة واحدة عند الاستحواز، والتركيز على الكرات العرضية.

قبل مواجهة الأهلي .. التعاون يوفر طلبات كارتيرون

اجتمع مجلس إدارة نادي التعاون مع أعضاء الشرف، من أجل توفير متطلبات الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق خلال الفترة القادمة، قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت صحيفة الرياضية إلى أن إدارة التعاون قررت توفير كل ما يطلبه كارتيرون، كما قامت بتوفير القيمة المالية لتجديد عقدي البوروندي سيدريك أميسي وريان الموسى.