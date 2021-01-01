أخبار الأهلي اليوم | حقيقة عرض الهلال لضم السومة .. وعودة المترجم والمعالج

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 7 يناير 2021

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 7 يناير 2021 الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

الكشف عن حقيقة تفاوض الهلال مع السومة

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة رغبة الهلال في التفاوض والتعاقد مع السوري عمر السومة، مهاجم فريق النادي الأهلي، حيث أكدت على أن إدارة الزعيم لم تدخل في أي مفاوضات مع المهاجم من أجل التعاقد معه في ظل دخوله الفترة الحرة.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية، إلى أن الهلال لم يدخل في أي مفاوضات مع وكيل السومة، للحصول على خدمات مهاجم الأهلي، وأن اللاعب خارج اهتمامات إدارة الزعيم لعدم الحاجة الفنية للاعب.

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إعلامي: عمر السومة أهم من الإدارة

أثار الإعلامي محمد النمري الجدل، بعدما وجه رسالة إلى جماهير الأهلي، يؤكد خلالها على أهمية استمرار السوري عمر السومة مهاجم الفريق.

وكتب النمري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "بكل وضوح، تستطيع أن تعوض رحيل إدارة، وتستطيع أن تعوض رحيل مدرب، وتستطيع أن تعوض رحيل لاعب، ولكن لا تستطيع أن تعوض رحيل (أسطورة)، لذلك السومة أهم من الإدارة، جمهور الأهلي الكيان ملككم، إذا تخليتم عنه سقط".

الأهلي يتراجع عن إقالة المترجم والمعالج

تراجعت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، عن إقالة المترجم مشاري الغامدي، وأخصائي العلاج الطبيعي أحمد هزازي، بعد إبلاغهما بإنهاء عقديهما، عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل منهما.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للأهلي، تدخهل خلال اجتماعه مع مسؤولي النادي، وأكد على أنه بحاجة لعملهما بجانبه خلال الفترة القادمة، حيث طالبت الإدارة الغامدي وهزازي بالحضور للعودة مجددًا للعمل.

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يبحث مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة، رفقة الجهاز الفني بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، تدعيم خط دفاع الفريق خلال الميركاتو الشتوي، الذي سيفتح أبوابه بالغد. ( طالع التفاصيل )