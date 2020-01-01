أخبار الأهلي اليوم | أخبار إيجابية حول المصابين، والسومة يُنافس على هدف الجولة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 29 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 29 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

عمر السومة يُنافس على أجمل هدف في الجولة العاشرة

يُنافس عمر السومة كلًا من محمد الصيعري وعلي الزقعان على أجمل أهداف الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

الفريق الفني في @SPL يختار أجمل 3 أهداف في الجولة العاشرة . 🤩👏⬇️



عـلـي الـزقـعــان .🚀

محمد الصيعري .⚡️

عـمـر الـسـومــة .🎯 pic.twitter.com/PpQ3fETVSS — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 28, 2020

واختارت اللجنة الفنية في رابطة دوري المحترفين السعودية الأهداف الثلاثة لتتنافس على لقب "هدف الجولة العاشرة"، ومنح حساب الرابطة على تويتر المشجعين حرية التصويت للهدف المفضل لديهم.

الأهلي يقترب من استعادة فيسا

بات الصربي ليوبومير فيسا قريبًا من العودة للتشكيل الأساسي لفريقه الأهلي بعد ظهوره بشكل ممتاز في التدريبات التأهيلية الأخيرة، وقد زادت فرص تواجده أمام التعاون في الجولة القادمة من الدوري السعودي.

كان اللاعبون قد حصلوا على راحة يوم أمس من التدريبات، فيما واصل الثلاثي فيسا وصامويل أوسو وعثمان الحاج برامجهم العلاجية والتأهيلية في النادي مساء أمس، تمهيدًا لعودتهم للتدريبات الجماعية، وقد أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن فيسا كان الأكثر جاهزية بين الثلاثة.

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