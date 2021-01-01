أخبار الأهلي اليوم | فلادان يرد على أنباء رحيله والحربي يرفض عرض التجديد

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 6 يناير 2021

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 6 يناير 2021 الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

خاص | الأهلي يتقدم بعرض رسمي للهلال لاستعارة مدافعه

يبحث مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة، رفقة الجهاز الفني بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، تدعيم خط دفاع الفريق خلال الميركاتو الشتوي، الذي سيفتح أبوابه بالغد. ( طالع التفاصيل )

فلادان يجيب .. هل يرحل لتدريب صربيا؟

رد الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي السعودي، على التقارير الصادرة من بلده حول ترشيحه لتدريب منتخب صربيا خلال الفترة المقبلة. ( طالع التفاصيل)

عرض الأهلي للحربي مرفوض

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن يوسف الحربي؛ لاعب الأهلي، رفض العرض الذي تقدم به مجلس الإدارة له لتجديد عقده، بعد دخوله الفترة الحرة في يناير الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي قدم للاعب عرضًا واحدًا، وتم رفضه، لأسباب مادية، في الوقت الذي تلقى به الحربي عروضًا من أندية أخرى أفضل من الناحية المادية.

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"الرياضية" أكدت أن الحربي يرغب في البقاء بالأهلي، لكن بشرط أن يكون عرضه المادي أفضل من العروض الأخرى التي تلقاها.

المؤشر ينتظم في المران

انتظم سلمان المؤشر؛ لاعب الأهلي، أمس الثلاثاء، في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما اكتمل شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، غاب على إثرها عن المباراة الأخيرة بالدوري المحلي أمام التعاون.

لجنة الانضباط تعاقب الأهلي والتعاون

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عقوبتين ضد ناديي الأهلي والتعاون، على إثر المباراة التي جمعت بينهما في الثاني من يناير الجاري. ( طالع التفاصيل )

الدوري السعودي 11| حجازي نجم اللقطة، وكارتيرون مدرب الجولة!

تعرف على حصاد الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم. ( طالع التفاصيل )

السعودية وقطر تتنافسان على إيجالو

دخلت أندية الدوريين السعودي والقطري في صراع للتعاقد مع النيجيري أوديون إيجالو؛ مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل. ( طالع التفاصيل )

تقارير .. اتصالات "سعودية" مع الفيفا وتوقعات لاستضافة حدث كبير

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الثلاثاء، عن اتصالات سعودية من قبل مناصب رفيعة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة الأخيرة. ( طالع التفاصيل )