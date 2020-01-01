أخبار الأهلي اليوم | هل يرحل السومة؟ .. وصراع ميلويفيتش وفيتوريا

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 11 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 11 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

خاص | جول يكشف .. هل تواصل الأهلي المصري مع السومة لضمه في يناير؟

انتشرت أنباء عدة خلال الأسابيع الماضية، حول اقتراب رحيل السوري عمر السومة مهاجم الأهلي عن الراقي بعد اقترابه من الدخول للفترة الحرة في عقده مع النادي. ( طالع التفاصيل )

صراع العروش .. هل يخطف حمدالله "‘عرش" السومة في صدارة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي؟

دائمًا في جميع الدوريات نرى الصراع على أشده على لقب الهداف سواء على مستوى موسمًا واحدًا، أو على أفضل هداف في تاريخ البطولة، وهذا يزيدها إثارة ومتعة بالإضافة إلى أنها دافعًا للاعبين يجعلهم يقدمون مستويات تزيد من قيمة البطولة نفسها. ( طالع التفاصيل )

المزيد من الفرق

النصر والأهلي .. فرصة فيتوريا وميلويفيتش الأخيرة لإنقاذ منصبيهما

الفرصة الأخيرة .. أو على الأقل أهم الفرص الأخيرة .. "القشة" التي قد تُنقذ روي فيتوريا أو فلادان ميلويفيتش من الغرق في بحر الانتقادات أكثر وأكثر .. وللأسف هي فرصة واحدة وقشة واحدة لأحدهما .. هي مباراة النصر و الأهلي في قمة الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي . ( طالع التفاصيل )

احتفالية استفزت الجماهير فألقوا صاحبها من طابق علوي .. حكاية من كلاسيكو النصر والأهلي

مباريات الكلاسيكو في السعودية، دائمًا ما تشهد أحداثًا ساخنة ومواجهات قوية، والتي ينتظرها جميع متابعي ومحبي كرة القدم السعودية، خاصة مواجهة النصر ضد الأهلي. ( طالع التفاصيل )

فيفا يقدم تعازيه في وفاة أمين دابو

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تلقيه خطاب عزاء من جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني إنفانتينو"، في وفاة أمين دابو لاعب الأهلي والمنتخب السعودي السابق.

فلادان يواجه النصر بنفس تشكيل لقاء ضمك

قرر الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، خوض مباراة الفريق القادمة أمام النصر، بنفس العناصر التي اعتمد عليها في مباراة ضمك الماضية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن فلادان قام بإجراءت تغييرات هدة على التشكيلة، خلال المناورة التي فرضها خلال تدريبات الفريق.

النصر يستعيد مصابيه قبل كلاسيكو الأهلي

استعاد فريق نادي النصر لاعبيه المصابين، قبل مواجهة الأهلي في الجولة الثامنة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الثلاثي عبد الفتاح عسيري وخالد الغنام والأرجنتيني بيتي مارتينيز، أصبحوا جاهزين للمشاركة مع الفريق، بالإضافة إلى عودة يحيى الشهري الذي أصبح جاهزًا من الناحيتين اللياقية والفنية.

الأهلي يختتم استعداداته للنصر بتدريب خفيف

قرر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، اختتام استعدادات فريقه لمواجهة النصر، بتدريبات خفيفة اليوم الجمعة.

وتغادر بعثة الأهلي إلى الرياض، استعدادًا لمواجهة النصر غدًا السبت، بالجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.