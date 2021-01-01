أخبار الأهلي اليوم | ماذا طلب ميلويفيتش من حسن العلي؟ وقرارات تحكيمية مثيرة للجدل

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 29 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 29 يناير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

حسن العلي: طلب واحد طلبه مني ميلويفيتش في أول حوار معه

قال حسن العلي مهاجم الأهلي الشاب أنه انضم لتدريبات الفريق الأول بعد إصابة عمر السومة بطلب من المدرب فلادان ميلويفيتش.

#الدوري_مع_وليد | حسن العلي - لاعب النادي #الأهلي : استدعائي للفريق الأول جاء بطلب من المدرب بعد إصابة عمر السومة.. في أول حوار بيني وبين المدرب "فلادان" طلب مني عدم التوتر. #قناة_SBC pic.twitter.com/O7Ad10Wn0W — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 29, 2021

مضيفًا لبرنامج "الدوري مع وليد" "تلك خطوة ممتازة في مسيرتي، المدرب طلب انضمامي للتدريبات بعد إصابة السومة، المدرب طلب مني في أول حوار ألا أتوتر وأتحلى بالهدوء وأحاول القتال والاجتهاد لإثبات قدراتي".

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الأهلي يستعيد مارين وفتوحي قبل مواجهة الباطن

استعاد فريق النادي الأهلي، الألماني ماركو مارين، والمغربي إدريس فتوحي، بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما خلال الفترة الماضية، ليصبحا جاهزان للمشاركة في مباراة الباطن القادمة.

وقام المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للأهلي، بإجراء مناورة فنية بين لاعبي الفريق، لم يتم تحديد التشكيل من خلالها.

السومة يبدأ الجري حول الملعب ولم يحدد موقفه من لقاء الباطن

بدأ السوري عمر السومة، مهاجم فريق النادي الأهلي، الركض حول الملعب، حيث أجرى بعض تمارين التقوية، ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي، بعد الإصابة التي تعرض لها بتمزق في العضلة الضامة، قبل مواجهة الاتفاق الأخيرة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن السومة خضع لاختبارات، ستحدد إمكانية مشاركته في مباراة الباطن بالجولة 16 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

بلعمري يحسم قراره ويرفض الانتقال إلى الأهلي

أكدت تقارير صحفية فرنسية، على أن جمال بلعمري رفض العرض المقدم من جانب النادي الأهلي، للانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت صحيفة "Foot Mercato" إلى أن بلعمري رفض عرض الأهلي، وفضل البقاء مع ليون الفرنسي، حتى نهاية عقده، في 30 يونيو 2020.

الأهلي يضع شرطًا لميتريتسا قبل السفر إلى رومانيا

وضع النادي الأهلي شرطًا لمحترفه الروماني ألكساندرو ميتريتسا، قبل السماح له بالسفر إلى بلاده، وذلك لظروف عائلية خاصة، بعد مباراة الفريق أمام الاتفاق.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره الاتفاق بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الـ15 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "