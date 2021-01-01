أخبار الأهلي اليوم | الوحدة يخطف لاعب الوسط، و"الراقي خارج المرشحين للفوز بالدوري"

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 6 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 6 فبراير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الوحدة يخطف الحربي من الأهلي

نجح الوحدة في التوصل لاتفاق مع يوسف الحربي لاعب الأهلي على الانضمام له عقب نهاية عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الحربي سيوقع على عقد يمتد لثلاث سنوات مع الوحدة يتقاضى بموجبه 1.5 مليون ريال سعودي في الموسم.

وقد رفض اللاعب عرض الأهلي لتجديده كونه أقل في المقابل المالي من عرض الوحدة.

ميتريتسا: كل المباريات بالنسبة لنا ديربي

أبدى ألكساندرو ميتريتسا نجم الأهلي سعادته الكبيرة بالفوز على الوحدة يوم أمس في الدوري السعودي، مؤكدًا أنها كانت مباراة صعبة و3 نقاط مهمة.

وحول اللقاء القادم ضد الاتحاد في ديربي جدة، قال للقنوات السعودية الرياضية "كل المباريات مهمة، كل المباريات هي ديربي بالنسبة لنا، هو لقاء خاص بالتأكيد ضد الاتحاد، نحتاج لأن نلعب كما لعبنا في أول 20 دقيقة أمام الوحدة، علينا أن نتحسن وألا نرتكب الأخطاء".

موسى المحياني يستبعد الأهلي من قائمة المرشحين للفوز بالدوري

يرى الناقد الرياضي موسى المحياني أن الأهلي ليس ضمن المرشحين الثلاثة الأوائل للفوز بالدوري السعودي هذا الموسم، رغم تقدمه لصدارة جدول الترتيب بانتصاره أمس على الوحدة.

موسى المحياني:

لا أعتقد أن #الأهلي مرشح أول أو ثاني أو ثالث لبطولة الدوري، وهذه هي مشكلة الفريق. #الوحدة_الاهلي pic.twitter.com/ECPH7akzMd — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 5, 2021

إذ قال في برنامج الديوانية المذاع عبر القنوات الرياضية السعودية "لا أعتقد أن الأهلي مرشح أول أو ثاني أو حتى ثالث للفوز بالدوري، حقق نتائج جيدة لكن الجمهور بحاجة لمعرفة حجم إمكانيات النادي واللعب عليها، الفريق متذبذب جدًا وتلك مشكلته الكبرى".

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة