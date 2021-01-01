أخبار الأهلي اليوم | موعد انضمام نيانج وساريتش للتدريبات، ومدة غياب ميتريتسا

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 13 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 13 فبراير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

متى ينضم ساريتش ونيانج لتدريبات الأهلي؟

أجابت صحيفة الرياضية السعودية عن السؤال الذي يشغل جماهير الأهلي حاليًا، وهو حول موعد انضمام الثنائي إلفيس ساريتش ومباي نيانج لتدريبات الفريق.

الصحيفة أوضحت أن نيانج وصل أمس إلى جدة ومن المقرر أن يبدأ تدريباته مع الفريق يوم غدٍ الأحد، فيما سيصل لاعب الوسط البوسني السعودية بعد أسبوعين وسينخرط في التدريبات بعد وصوله مباشرة.

الأهلي يُوضح تفاصيل إصابة ميتريتسا ومدة غيابه

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا يوم أمس أوضح خلاله إصابة جناحه ألكساندرو ميترتيسا بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة، وأشار إلى أنه سيحتاج إلى 3 أسابيع من العلاج والتأهيل قبل الانخراط مجددًا في التدريبات الجماعية.

وعلق اللاعب على إصابته عبر حسابه الرسمي على إنستجرام بالتأكيد على نيته العودة بصورة أقوى بعد التعافي من الإصابة.

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