أخبار الأهلي اليوم | حسم مستقبل أوسو، وميتريتسا يُغادر جدة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 26 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 26 يناير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

ميتريتسا يُغادر جدة

غادر لاعب النادي الأهلي ألكساندرو ميتريتسا مدينة جدة السعودية يوم أمس الأول عائدًا إلى بلاده في رحلة قصيرة هدفها الاطمئنان على عائلته.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن إدارة الأهلي بالتنسيق مع المدير الفني فلادان ميلويفيتش منحت اللاعب الروماني أجازة لمدة 3 أيام لزيارة عائلته والعودة إلى جدة قبل مواجهة الباطن القادمة في الدوري السعودي.

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الفيحاء يُعلن عودة صامويل أوسو

أكد عبد الله أبانمي رئيس نادي الفيحاء عودة جناح الفريق صامويل أوسو بعد انتهاء إعارته للنادي الأهلي، مشيرًا إلى عدم وجود عروض لضمه خلال الانتقالات الشتوية.

إذ قال لصحيفة الاقتصادية السعودية "اللاعب سيعود للعب من جديد معنا ولم نتلق أي عروض احترافية تطالب بالاستفادة من خدماته من قبل أي نادٍ. نحتاج إلى اللاعب حاليًا في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى".

الأهلي يُحاول استعارة لاعب النصر الجديد

أفادت مصادر صحفية أن إدارة الأهلي دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في النصر للتعاقد مع جلال الدين مشاريبوف بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك لعدم قدرة النصر الاستفادة منه حاليًا لمنعه من قيد لاعبين جدد بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

النصر وقع مع اللاعب عقدًا بالفعل لكنه لا يستطيع قيده في قائمته المحلية لمنعه من ذلك ويبحث حاليًا عن حل لتلك الأزمة.

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