أخبار الأهلي اليوم | ماذا نتج عن الفوز بكلاسيكو النصر؟ ولاعب ينتظره مستقبل مشرق

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 13 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 13 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

العويس: النصر أحرجنا وسنتفادى الأخطاء

عبر محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز على النصر، في الكلاسيكو الذي جمع بينهما مساء السبت، على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض. ( طالع التفاصيل )

الحرمان وأول انتصار .. ماذا نتج عن فوز الأهلي على النصر بالكلاسيكو؟

تعرف على أبرز الأرقام التي تحققت من فوز الأهلي على النصر. ( طالع التفاصيل )

ميلويفيتش: هذا اللاعب أمامه مستقبل مشرق

أشاد الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي، بلاعب الفريق الشاب عثمان الحاج الرنقي، والذي شارك بديلًا خلال لقاء الأمس أمام النصر.

وقال المدرب الصربي، خلال تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية: "الرنقي قدم أداءً جيدًا، واعتقد أن هذه المباراة منحته بعض الخبرة لما هو قادم، وأرى أن أمامه مستقبل مشرق".

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