أخبار الأهلي اليوم | عسيري حائر ونقطة الخلاف بين السومة وإدارة الراقي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 30 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 30 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

مهند عسيري: لا أعلم سبب استبعادي ولم يفاتحني أحد للتجديد

أكد مهند عسيري؛ مهاجم الأهلي السعودي، عدم صحة ما يتردد خلال الفترة الماضية عن مساومته لإدارة النادي برئاسة عبد الإله مؤمنة، من أجل الموافقة على تجديد عقده، مشددًا على أنه لم يفتح معه أحد من المسؤولين خط للتفاوض. ( طالع التفاصيل )

خلاف بسيط يعطل تجديد السومة لعقده مع الأهلي

كشف الإعلامي طارق النوفل عن سبب عدم تجديد السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، لعقده مع الراقي حتى الآن، رغم فتح باب التفاوض معه منذ فترة طويلة. ( طالع التفاصيل )

موعد العودة للجوهرة

أوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية أن ناديي الأهلي والاتحاد سيعودان للعب على ملعب مجينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في منتصف يناير المقبل، إذ تُجرى حاليًا عليه أعمال الصيانة.

وتكون عودة العميد بمواجهة أبها، في 14 يناير، أما الراقي فيعود بكلاسيكو الهلال في يوم 15، ضمن الجولة الـ13 من الدوري المحلي.

المزيد من الفرق

موقف أوسو غامض

أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الشكوك تحوم حول موقف الغاني صامويل أوسو؛ لاعب الأهلي، من اللحاق بمواجهة الفريق المقبلة أمام التعاون.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيخضع لاختبارات طبية اليوم وغدًا، لتحديد موقفه، إذ أنه بدأ بالأمس الركض حول الملعب للمرة الأولى.

ماجد الفهمي: عمر السومة سيكون مجنونًا إذا رحل عن الأهلي

تحدث الإعلامي ماجد الفهمي، رئيس المركز الإعلامي السابق بالنادي الأهلي السعودي، عن أزمة رحيل عمر السومة من عدمها من الراقي خلال المرحلة المقبلة. ( طالع التفاصيل )

لا وجود للمحليين والسومة يتفوق على الجميع .. الأكثر تسديدًا على المرمى بالدوري السعودي في 2020

وقبل نهاية عام 2020، نستعرض أكثر اللاعبين تسديدًا على المرمى في الدوري السعودي للمحترفين خلال هذا العام، إذ شهدت القائمة غياب تام للاعبين المحليين. ( طالع التفاصيل )

فيديو | الدوري السعودي (10) .. سبب إقالة فيتوريا المباشر وحيرة بين إبهار الزقعان وجمال السومة

شهدت الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تضييقًا للخناق من جانب الأهلي على الهلال؛ صاحب الصدارة، بجانب تعثر جديد للنصر في المراكز الأخيرة بجدول الترتيب. (طالع التفاصيل)

مخرج أمام أندية السعودية لتسجيل لاعبين جدد دون شهادة الكفاءة المالية

كشف عبد الله كبوها؛ رئيس لجنة الكفاءة المالية، عن مخرج أمام أندية الدوري السعودي للمحترفين، يمكنهم من تسجيل لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي المقبل، حال عدم الحصول على الكفاءة المالية. ( طالع التفاصيل )

على طريقة ميسي | الحارس الأكثر تلقيًا لهدايا السومة بعد لقب "الهداف التاريخي"

128 هدفًا وضعت عمر السومة مهاجم الأهلي أعلى قمة الهدافين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، مسجلًا رقمًا تاريخيًا باسمه سيتم ذكره طويلًا في الكرة السعودية.

ليونيل ميسي نجم برشلونة أهدى الحراس الذين سجل في مرماهم بعد أن أصبح أكثر لاعب يسجل أهدافًا مع فريق واحد في تاريخ كرة القدم، هدية خاصة بعدد الأهداف التي استقبلها كل حارس.

وعلى طريقة ميسي، ماذا لو عمر السومة سيرسل هدية خاصة للحراس الذين سجل في مرماهم الـ128 هدفًا في الدوري السعودي، من الحارس الأكثر استقبالًا للهدايا من العقيد السوري؟