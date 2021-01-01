أخبار الأهلي اليوم | سجل تاريخي مذهل أمام الباطن، وتطورات مثيرة في صفقة بلعمري

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 30 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 30 يناير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

عسيري جاهز لقيادة هجوم الأهلي أمام الباطن

أصبح مهند عسيري المرشح الأول لقيادة هجوم الأهلي أمام الباطن يوم غدٍ الأحد في الدوري السعودي جاهزًا.

المهاجم المخضرم شارك في تدريبات الأهلي الجماعية يوم أمس وكذلك في المناورة الفنية وهو ما يُرجح البدء به بدلًا من المصاب عمر السومة.

سجل رائع للأهلي أمام الباطن في الدوري السعودي

يستضيف الأهلي فريق الباطن يوم غدٍ الأحد ضمن الجولة الـ16 من الدوري السعودي، وسيبحث الفريق الجداوي عن تعزيز سجله المذهل أمام منافسه في الدوري.

الأهلي واجه الباطن 7 مرات في الدوري السعودي، استطاع الفوز في 6 وتعادل في الأخيرة ولم يخسر أبدًا.

شباب الأهلي يضم هدف "الأهلي" السابق

أعلن شباب الأهلي دبي الإماراتي رسميًا تعاقده مع جلال الدين مشاريبوف من النصر السعودي بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

الجناح الأوزبكي ارتبط بالأهلي السعودي، إذ سبق وتحدثت بعض المصادر الصحفية عن رغبة الإدارة الأهلاوية في الاستفادة من خدماته بالإعارة من النصر.

المتحدث الرسمي للأهلي يكشف عن تطورات المفاوضات مع بلعمري