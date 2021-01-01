أخبار الأهلي اليوم | عرض لإعادة دجانيني للدوري السعودي، و3 مرشحين لخلافة كيال

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 19 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 19 يناير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

اللمسة الواحدة والتسديدات البعيدة سلاحا الأهلي أمام أبها

اختتم الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة أبها مساء اليوم في الجولة الـ14 من الدوري السعودي، وقد ركز المدرب فلادان ميلويفيتش خلالها على التسديد من مسافات بعيدة واللعب من لمسة واحدة.

وقد اتضح خلال المران أن التسديد واللعب من لمسة واحدة سيكونا سلاحي الأهلي خلال مواجهة أبها.

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3 مرشحين لخلافة كيال في الأهلي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن قائمة المرشحين لخلافة طارق كيال في منصب المشرف العام على فريق كرة القدم بالنادي انحسرت إلى 3 مرشحين.

وأوضحت أن الإدارة تُفاضل حاليًا بين لاعبي الفريق السابقين نايف القاضي ونصار الظاهري، بجانب زكي الصالح لاعب الاتفاق السابق والمشرف السابق على الأهلي.

ومن المقرر حسم هذا الملف نهائيًا خلال الأيام القليلة القادمة.

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