أخبار الأهلي اليوم | حجم إصابة أوسو وحسون وموقف الإدارة مع عرض صربيا لفلادان

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 25 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 25 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فرمان من الجهاز الطبي على المسيليم وآل فتيل

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الجهاز الطبي للأهلي فرض على ثنائي الفريق ياسر المسيليم ومحمد آل فتيل، جلسات علاجية خلال الفترة الصباحية داخل العيادة الطبية بالنادي، من أجل تجهيزهما بشكل أسرع للمباريات.

الثنائي أصيب بتمزق عضلي، تسبب في غيابهما عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية.

المزيد من الفرق

الأهلي يعود اليوم

يستأنف الأهلي بقيادة مدربه الصربي فلادان ميلويفيتش، اليوم الأربعاء، تدريباته بعدما حصل الفريق على راحة بالأمس، عقب التعادل أمام الشباب بثنائية لكل منهما، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المحلي.

حجم إصابة أوسو وحسون

كشفت صحيفة "الرياضية" حجم إصابة ثنائي الأهلي عبد الله حسون وصامويل أوسو، التي أجبرتهما على عدم استكمال مواجهة الشباب أول أمس.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأوضحت الصحيفة أن الثنائي يعاني من شد عضلي، لكن الجهاز الطبي يعمل على تجهيزهما للمباراة المقبلة أمام الفيصلي، على أن يتحدد موقفهما قبل المباراة بـ24 ساعة.

الأهلي يتمسك بفلادان

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إدارة الأهلي ليس لديها أي رغبة في رحيل المدير الفني فلادان ميلويفيتش، مشددة على التزامه بالعقد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصربي يرتبط بعلاقة جيدة مع جهازه المعاون، وهناك حالة تناغم كبيرة بينهم، مؤكدة أن الحديث عن احتمالية عودته إلى بلاده لقيادة منتخبها، لا تتجاوز أحاديث لمدرب في الأساس يرتبط بعقد ملزم مع النادي.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب الأهلي في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

تعرف على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 بعد الجولة الخامسة. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020-21

تعرف على ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 بعد الجولة الخامسة. ( طالع التفاصيل )

رسميًا .. كأس العرب في قطر بـ22 منتخبًا على رأسهم السعودية ومصر

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن إقامة بطولة كأس العرب للمنتخبات نهاية العام المقبل 2021، حيث سيكون على رأس المشاركين منتخبي السعودية ومصر. ( طالع التفاصيل )