أخبار الأهلي اليوم | مدة غياب مارين، خليفة كيال وحسم ملف الأجانب

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 18 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 18 يناير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

ماركو مارين يغيب لـ10 أيام

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن صانع الألعاب الألماني لن يستطيع الانضمام لتدريبات الأهلي الجماعية قبل 10 أيام.

الصحيفة أفادت أن اللاعب يُعاني من وجود حصوات في الكلى، وقد طلب طبيب الأهلي منه التوقف عن أداء التدريبات لمدة 10 أيام حتى يستجيب للعلاج الذي وُصف له.

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وسيحتاج مارين لعدة أيام أخرى من التأهيل والتدريبات البدنية المكثفة قبل العودة للمباريات الرسمية.

بامعوضة يخلف كيال في الأهلي

أفادت صحيفة المدينة السعودية أن عبد الإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي استقر على تعيين أحمد بامعوضة في منصب المشرف العام على كرة القدم بالنادي خلفًا لطارق كيال.

كيال كان قد تقدم باستقالته بعد الخسارة أمام القادسية في الدوري السعودي، وقد أوضحت المدينة أن القرار سيُعلن رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة.

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