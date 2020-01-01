أخبار الأهلي اليوم | محاضر دولي ينتقد العويس وأزمة قبل لقاء الفيصلي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 29 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 29 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

محاضر دولي لحراس المرمى: أخطاء العويس لا يقع فيها مبتدئ

انتقد سليمان العيسى؛ المحاضر الدولي المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحراس المرمى، محمد العويس؛ حارس مرمى الأهلي السعودي، والليتواني جيدريوس أرلاوسكيس؛ حارس مرمى الشباب، على أخطائهما في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا. ( طالع التفاصيل )

موقف السومة من لقاء الفيصلي

أكدت صحيفة "الرياضية" أن السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي، تجاوز مرحلة التأهيل من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الشباب، بالجولة الخامسة من الدوري المحلي.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن السومة أصبح جاهزًا للمشاركة مع فريقه خلال لقاء الليلة أمام الفيصلي، بالجولة السادسة.

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فلادان في أزمة قبل مواجهة الفيصلي

يعاني الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي، من أزمة قبل مواجهة فريقه الليلة أمام الفيصلي.

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وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن المدرب يعاني من كثرة إصابات فريقه وعدم جاهزية لاعبيه، بعد إصابة الثلاثي محمد آل فتيل وياسر المسيليم ويزيد البكر.

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