أخبار الأهلي اليوم | الحربي يرفض العروض، وميلويفيتش يستعد لغياب السومة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 23 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 23 يناير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

حسم موقف السومة من مواجهة الاتفاق مساء اليوم، وميلويفيتش يستعد للأسوأ

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن موقف عمر السومة من مواجهة الاتفاق لم يُحسم بعد، ومن المنتظر اتخاذ القرار النهائي الخاص به في المران الأخير قبل المباراة مساء اليوم.

وقد استعد المدرب فلادان ميلويفيتش للسيناريو الأسوأ وهو عدم لحاق المهاجم السوري باللقاء، وذلك بضم حسن العلي مهاجم فريق الشباب بالأهلي لتدريبات الأمس لبحث إمكانية الدفع به خلال لقاء الأحد.

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الأهلي يُعزز دفاعه بطلال العبسي

قرر النادي الأهلي قيد مدافعه السعودي طلال العبسي في قائمته المحلية بعد تعافيه من إصابة قطع في الرباط الصليبي والتي أبعدته عن الفريق منذ بداية الموسم.

الأهلي لم يُسجل اسم المدافع القادم من التعاون الصيف الماضي في قائمته المحلية خلال فترة الانتقالات الصيفية نظرًا لعدم تمكنه من اللعب، ولكنه تعافى الآن ومن المقرر أن ينخرط في التدريبات الجماعية خلال الأسبوع الجاري بعدما أوشك على إنهاء برنامجه التأهيلي الخاص.

يُشار إلى أن الأهلي يسعى حاليًا للتعاقد مع مدافع أجنبي وقد ارتبط بعدة أسماء أبرزها جمال بلعمري ومحمود حمدي الونش.

يوسف الحربي يرفض العروض ويتمسك بالأهلي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية النقاب عن تلقي يوسف الحربي لاعب الأهلي عرضين من أندية الدوري السعودي للانضمام إليهما بعد دخوله الأسبوع الماضي الفترة الحرة في عقده مع ناديه.

وأضافت أن الحربي رفض البت في أمر العرضين رغم أن أحدهما يفوق ماليًا العرض المقدم له من ناديه، وقد فضل اللاعب السعودي انتظار نهاية المفاوضات مع الإدارة الأهلاوية للرد على العروض سواء بالإيجاب أو الرفض، خاصة أنه يُفضل الاستمرار مع الراقي.

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