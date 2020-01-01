أخبار الأهلي اليوم | غياب ثلاثي الراقي عن مواجهة الشباب ودعوة لتحفيز اللاعبين

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 22 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 22 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الأهلي يدعو جمهوره لتحفيز اللاعبين

ناشد الأهلي جماهيره لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الشباب، المقرر إقامتها غدًا الإثنين.

وكتب الراقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تقدر ترسل فيديو تحفيزي للفريق على الإيميل التالي: mc@alahlifc.sa وسيتم عرضه قبل لقاء الفريق أمام الشباب، ان غبتم عن المدرجات، لن تغيبوا عن دعم الفريق عبر حساب النادي الرسمي، الاهلي بكم دائما أجمل قلب أخضر".

المزيد من الفرق

تقدر ترسل ڤيديو تحفيزي للفريق على الإيميل التالي: mc@alahlifc.sa



وسيتم عرضه قبل لقاء الفريق أمام الشباب



ان غبتم عن المدرجات، لن تغيبوا عن دعم الفريق عبر حساب النادي الرسمي



و #الاهلي بكم دائما أجمل 💚 pic.twitter.com/NvUEwLnnwj — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) November 21, 2020

السومة والعويس يطمئنان فلادان

اطمأن الصربي فلادان ميلويفيش؛ المدير الفني للأهلي، خلال تدريبات الأمس على حالة الثنائي عمر السومة ومحمد العويس، بعدما ظهرا بصورة طيبة.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأصبح قرار مشاركة الثنائي خلال مواجهة الشباب غدًا الإثنين، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المحلي، في يد الجهاز الفني.

غياب الثلاثي عن مواجهة الشباب

تأكد فقدان الأهلي لخدمات الثلاثي ياسر المسيليم ومحمد آل فتيل ويزيد البكر، عن مواجهة الغد أمام الشباب.

ويغيب المسيليم وآل فتيل عن اللقاء لإصابتهما بتمزق عضلي، يغيب على إثر الأول ثلاثة أسابيع، أما الثاني فيغيب عشرة أيام.

بينما أصيب البكر بكسر في أصبع اليد، وسيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.

اجتماع فلادان

عقد الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي، خلال اجتماع الأمس، جلسة مع لاعبيه، للحديث عن بعض الأمور الفنية قبل مواجهة الشباب.

وأوضح الصربي للاعبيه طريقة اللعب التي سيعتمدها في المباراة، بجانب تصحيحه لبعض الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون خلال الجولات الأربع الماضية.

الشباب يراهن على العرضيات

طبق البرتغالي بيدرو كايشينيا؛ المدير الفني للشباب، خلال مران الأمس، عددًا من الجمل التكتيكية، استعدادًا لمواجهة الأهلي.

وركز مران البرتغالي على اللعب على طرفي الملعب وإرسال العرضيات بدقة، بجانب التمرير بعمق، في محاولة للوصول لمرمى الراقي بأي طريقة، حال كانت المباراة مغلقة.