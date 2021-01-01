أخبار الأهلي اليوم | مجموعة الراقي الآسيوية ومطالب بلعمري تهدد الصفقة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 27 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 27 يناير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

التدريبات تعود

يستأنف الأهلي بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للفريق، اليوم الأربعاء، تدريباته، بعدما حصل الفريق على راحة خلال اليومين الماضيين.

ويستعد الراقي لمواجهة الباطن في الجولة الـ16 من الدوري المحلي.

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مطالب بلعمري تهدد الصفقة

زعمت بعض التقارير الصحفية أن الجزائري جمال بلعمري؛ مدافع ليون الفرنسي، وضع شروطًا صعبة على إدارة الأهلي التي ترغب في التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضحت التقارير أنه رغم زيادة النادي الجداوي لعرضه للاعب، إلا أن الأخير طالب في رفع قيمة العرض من جديد، تحسبًا لطلب الشباب منه أي مقابل مادي، بحسب اتفاقية موقعة بين الطرفين، عندما رحل بلعمري عن الليوث في الميركاتو الصيفي الماضي.

مجموعة الأهلي الآسيوية

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء، قرعة دوري أبطال آسيا 2021، بمقره في العاصمة الماليزية "كوالالمبور"، خلال حفل افتراضي، في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا. ( طالع التفاصيل )