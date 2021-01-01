أخبار الأهلي اليوم | ميتريتسا يُخرج غريب والديربي دون أهداف السومة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 10 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 10 فبراير الخاصة بالنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

غريب يخرج مع عودة ميتريتسا

أكدت صحيفة "الرياضية" أنه من المنتظر أن يشارك الروماني ألكسندرو ميتريتسا؛ لاعب الأهلي، في مباراة الديربي أمام الاتحاد.

وأشارت الصحيفة إلى احتمال اعتماد مدرب الراقي على اللاعب الروماني بدلًا من عبد الرحمن غريب، لي شارك في غياب الأول بالمباريات الأخيرة.

الاتحاد يعتمد بالديربي على الأربع مباريات الأخيرة للأهلي

أشارت صحيفة "الاقتصادية" أن البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، اعتمد على آخر أربع مباريات لدراسة الأهلي قبل ديربي جدة.

وأوضحت أن المدرب عرض بعض اللقطات للراقي من هذه المباريات على لاعبيه، للوقوف على نقاط ضعف الخصم وقوته.

ديربي جدة | "دور مؤثر وريمونتادا" .. ماذا لو حذفنا أهداف السومة والمولد؟

ثنائي من نجوم شباك ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، عمر السومة مهاجم الراقي وفهد المولد نجم العميد، سيكونان تحت المجهر يوم الخميس في اللقاء المشتعل بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ18 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

ديربي جدة | بين حجازي والسومة .. معركة "رقمية" أمام ناطحات سحاب جدة

عملاقان؟ نعم، ليس بسبب الطول الفارع فقط اللذان يتميزان به ولكن كل لاعب منهما عملاق في مركزه وفريقه، أحمد حجازي مدافع الاتحاد وعمر السومة مهاجم الأهلي، قطبا جدة وطرفا الديربي، وهو ما ظهر في مواجهة الدور الأول في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تمكن أحمد حجازي في الإعلان عن نفسه بقوة خلال هذا اللقاء حيث كان الأول له في الكرة السعودية. ( طالع التفاصيل )

خاص | الاتحاد السعودي يستعد لقرار جديد بشأن اللاعبين الأجانب

يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، حاليًا إمكانية إصدار قرار جديد بشأن اللاعبين الأجانب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )