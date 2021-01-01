أخبار الأهلي اليوم | تجديد المفاوضات مع مدافع الزمالك ورئيس الشباب يحذر الراقي من ضم بلعمري

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 17 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 17 يناير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

خاص | الأهلي السعودي يجدد مفاوضاته مع الزمالك لضم الونش

جددت إدارة النادي الأهلي السعودي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، مفاوضاتها مع نادي الزمالك، من أجل ضم محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ( طالع التفاصيل )

رئيس الشباب يحذر الأهلي من التعاقد مع بلعمري

وجه خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب، تحذيرًا إلى الأهلي من التعاقد مع الجزائري جمال بلعمري؛ مدافع الليوث السابق، مؤكدًا أن رحيله كان مكسبًا لناديه. ( طالع التفاصيل )

موعد مباراة الأهلي وأبها في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي أمام أبها في الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بملعب الجوهرة المشعة، وما هي القنوات الناقلة؟ ( طالع التفاصيل )

دورينا الأغلى (13) | واقعة غريبة واستمرار الجدل