أخبار الأهلي اليوم | برنامج بدني خاص لنيانج، وغياب ثلاثي الشباب عن المران

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 20 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 20 فبراير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

برنامج بدني خاص لنيانج

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي أوصى مساعديه بإعداد برنامج بدني خاص للوافد الجديد مباي نيانج بهدف إعداده بدنيًا للعب أمام الشباب يوم الإثنين القادم في الجولة الـ20 من الدوري السعودي.

اللاعب الفرنسي لعب لعدة دقائق أمام العين في الجولة الماضية، ويرغب ميلويفيتش في استخدامه أساسيًا أمام الشباب لكن الأمر مشروط بتحسن حالته البدنية خاصة أنه لم يلعب مع فريقه السابق رين منذ شهر تقريبًا.

حمد المنتشري: هذا ما ينقص الأهلي للفوز بالدوري

قال حمد المنتشري أسطورة دفاع الاتحاد أن الأهلي فريق كبير ومنافس، موضحًا أن سوء اختيار الأجانب والإصابات الكثيرة هو ما يؤثر سلبًا عليه في الدوري السعودي هذا الموسم.

#الدوري_مع_وليد | حمد المنتشري يرد على مغرد: الأهلي فريق كبير ومنافس.. لكن اختيار الأجانب والإصابات مؤثرة على الفريق. #قناة_SBC pic.twitter.com/uUS8FtJzt0 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 19, 2021

إذ قال في تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد" "بغض النظر عن الأمنيات، الأهلي فريق كبير ومنافس الآن، أعتقد أن الخيارات الأجنبية هي السبب في تراجع النتائج أحيانًا، بجانب الإصابات مثل إصابة حسين المقهوي وعلي الأسمري خلال المباراة الأخيرة أمام العين".

ثلاثي دفاع الشباب يغيب عن مران الأمس

غاب ثلاثي دفاع الشباب، حسان تمبكتي وأحمد شراحيلي وعبد الله الزوري، عن مران الفريق الجماعي يوم أمس الجمعة.

اللاعبون الثلاثة تواجدوا في العيادة للتعافي من آلام داهمتهم خلال مواجهة الفتح الأخيرة في الدوري السعودي، ولم يُحسم بعد موقفهم من مواجهة الإثنين أمام الأهلي.

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