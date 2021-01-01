أخبار الأهلي اليوم | تهديد بفسخ العقد، وتعليق ميلويفيتش على حديث السومة والعويس

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 23 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 23 فبراير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

ميلويفيتش يُعلق على تصريحات العويس والسومة

رفض فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي التعليق على تصريحات لاعبي الفريق محمد العويس وعمر السومة عقب الخسارة 3-0 أمام الشباب، مصرًا باقتصار حديثه على المباراة.

وأضاف للقنوات السعودية الرياضية "لا أعلق على حديث اللاعبين، ليس الوقت المناسب للحديث الآن، اللاعبون تحدثوا ولا مشكلة في هذا، لكني لن أتحدث إلا عن المباراة".

تابع حول اللقاء "الشباب فريق قوي يمر بلحظات جيدة حاليًا، لقد استغلوا الكرات الثابتة وسجلوا هدفين منها، كانت لنا عدة فرص حين كنا متأخرين بهدف واحد لكننا لم ننجح في استغلالها جيدًا، النتيجة ثقيلة علينا لكني سعيد بأداء اللاعبين وروحهم ورغبتهم الكبيرة".

فيسا يُهدد بفسخ عقده مع الأهلي

وجه الصربي ليوبومير فيسا إنذارًا إلى النادي الأهلي يُهدد خلاله بفسخ عقده مع الفريق حال لم يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة، وذلك حسبما أفادت صحيفة الميدان الرياضي.

وأوضح اللاعب لإدارة عبد الإله مؤمنة التي تمر بأوقات صعبة للغاية أنه سيتجه للجهات الرسمية لفسخ عقده حال لم تُنفذ مطالبه.

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