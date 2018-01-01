الأهلي: أحمد فتحي لن يلحق بلقاء جيما وصلاح محسن يقترب من العودة

الأهلي فاز على جيما الإثيوبي ذهابًا بهدفين دون رد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصبح أحمد فتحي، الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي، بعيدًا عن المشاركة في مباراة فريقه أمام جيما الإثيوبي، بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سيواجه جيما الإثيوبي مساء يوم الأحد المقبل، في إياب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه بالرغم من محاولات الجهاز الطبي للأهلي، لتجهيز أحمد فتحي للقاء جيما، إلا أنه لن يستطيع أن يلحق بالمباراة بسبب الإصابة.

أحمد فتحي يعاني من إصابة بمزق في العضلة الأمامية، تعرض لها في مباراة الترجي التونسي، بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بوجبا نشر هذه الصورة عبر حسابه الرسمي بـ إنستاجرام وطلب من الجمهور أن يكتبوا التعليق المناسب عليها 😂



تُرى ما هو التعليق المناسب 🤔😅



( 📸 : IG\paulpogba) pic.twitter.com/W3uidquNb6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 18, 2018

وعلى جانب آخر، أكد خالد محمود طبيب الأهلي، على أن صلاح محسن مهاجم الفريق، بدأ في تدريبات الجري حول الملعب، وذلك ضمن إطار البرنامج الموضوع له من أجل التعافي من الإصابة.

خالد محمود أضاف "صلاح محسن يعود للانتظام للتدريبات الجماعية، خلال أسبوعين أو ثلاثة بالكثير، وبعدها سيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات".

صلاح محسن يعاني من إصابة في العضلة الضامة، تعرض لها خلال مباراة المقاولون العرب، التي خسرها الأهلي بهدف دون رد.