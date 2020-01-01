بعد تجاهل اتحاد الكرة للأهلي - الشيخ يعتذر عن بطولة فيفا

الاتحاد الدولي "فيفا" ينظم بطولة للمساهمة في القضاء على كورونا

رد سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، على موقف اتحاد الكرة المصري مع لاعبه أحمد الشيخ، رافضًا مشاركة لاعبه في بطولة فيفا للألعاب الإلكترونية.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ينظم بطولة "فيفا للألعاب الإلكترونية في الفترة من 21 وحتى 25 من إبريل الجاري، خصص دخلها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع مصر في المجموعة الثانية التي تضم دول تركيا ورومانيا والمنتخب العبري.

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واختار الاتحاد المصري الثلاثي أحمد الشيخ، أحمد حسن "كوكا"؛ محترف أولمبياكوس اليوناني، رامي سعد؛ المصنف رقم 21 عالميًا في الألعاب الإلكترونية، وإسلام سامي؛ المصنف 432 عالميًا.

الأهلي أصدر بيانًا جاء فيه: "رفض الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، مشاركة أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة «فيفا للألعاب الإلكترونية»، التي تقام خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٥ أبريل الجاري.. جاء رفض الأهلي نظرًا لعدم قيام الجهة المسؤولة عن ترشيح اللاعبين لتمثيل مصر بمخاطبة النادي الأهلي والحصول على موافقته، خاصة أن أحمد الشيخ لاعب محترف في صفوف فريق الكرة بالنادي، ويبقى حقه ممارسة اللعبة بشكل «هاوٍ» دون الأحقية في خروج الأمر إلى نطاق المنافسات الدولية الرسمية، خاصة أن هذه الأمور تحتاج إلى ضوابط ومعايير أخرى، يجب أن يكون النادي على علم ودراية بها، لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على منظومة العمل الكروية.

"وفي ضوء ما سبق ذكره ورفض النادي الأهلي هذا الأمر، قام أحمد الشيخ بإبلاغ الجهة القائمة على ترشيح اللاعبين رسميًّا بعدم مشاركته في البطولة".

اللاعب كذلك علق على الأمر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تلقيت بسعادة كبيرة نبأ ترشحي من خلال اتحاد كرة القدم المصرى لتمثيل مصر فى بطولة كأس العالم للعبة فيفا والتي ينظمها الاتحاد الدولى لكرة القدم والتى كان من المقرر أن يذهب العائد منها لضحايا فيروس كورونا، ولكن وبعد الإعلان عن قرعة البطولة، قررت الاعتذار عن المشاركة".