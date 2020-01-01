أجايي: لم يحسم الأهلي الدوري بعد ومتمسكون بالحلم الإفريقي

النيجيري يتحدث عن مواجهتي صن داونز والوداد

يرى النيجيري جونيور أجايي؛ لاعب الأهلي المصري، أن مشوار الدوري المصري الممتاز لا يزال طويلًا ولا يمكن القول أن فريقه حسمه رغم التصدر بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

المارد الأحمر يتصدر جدول الترتيب برصيد 48 نقطة محققًا العلامة الكاملة من 16 مباراة، بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه.

وقال أجايي، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: " الجماهير العاشقة للأهلي دائمًا ما تنتظر بطولة الدوري الممتاز، واعتادت أن يكون درع البطولة داخل مقر النادي بالجزيرة، لكن التحديات في المسابقة هذا الموسم مازالت قائمة، وتصدر الفريق بفارق من النقاط عن منافسيه، لا يعني حسم اللقب في الوقت الحالي، فاللاعبين أمامهم مسئولية مستمرة في إسعاد جماهير النادي من خلال تحقيق الانتصارات.

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"المنافسة في الدوري تسير بالتوازي مع مشوارنا في دوري الأبطال، واللاعبون لديهم من الخبرات ما يكفي للتعامل مع كل مباراة وفقًا لظروفها".

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وبسؤاله عن تخطي صن داونز الجنوب إفريقي المنافس الصعب في ربع نهائي دوري الأبطال، علق: "تخطينا منافسًا عنيدًا، هو قدم مباريات قوية في النسخة الحالية ويعيش حالة من الاستقرار الفني بوجود موسيماني على رأس القيادة الفنية لفترة تصل إلى سبع سنوات متصلة.

"كانت لدينا رغبة قوية في حسم الصعود، وظهر ذلك في مباراتي الذهاب والإياب، وكان بإمكاننا الفوز في الإياب بدلًا من التعادل، لكن في النهاية صعدنا بجدارة".

وعن مواجهة الوداد المغربي في قبل النهائي: "تركيز الأهلي في الوقت الحالي ينصب على مواجهات الدوري الممتاز، ولكن بشكل عام مواجهة الوداد لن تكون سهلة على الفريقين، ومن المؤكد أن الفريق سيستعد بكل قوة لهذه المواجهة في الوقت المناسب".

وانتقل النيجيري للإشادة بالسويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للشياطين الحمر: "المدرب كثيرًا ما يعقد جلسات جماعية وفردية مع اللاعبين، لتوصيل معلومة أو تصويب أخطاء والعمل المستمر من أجل الوصول بالفريق إلى الأفضل محليًا وإفريقيًا".

واختتم موجهًا رسالة لجمهور المارد الأحمر: "استمروا في الوقوف وراء الفريق ودعمه من أجل تحقيق طموحاتكم ورغباتكم في التتويج بالبطولات وفي مقدمتها دوري الأبطال، فالجميع ينتظرها، ونحن كلاعبين نتمسك بتحقيق حلم الفوز بها واستعادتها من جديد بعد غياب فترة طويلة عن خزينة النادي".

يذكر أن الأهلي يواجه سموحة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز.