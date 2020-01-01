عمر السومة: ماركو مارين لاعب رائع والأهلي مازال منافسًا على لقب الدوري السعودي

المهاجم السوري أحرز هدفين أمام أبها

أبدى عمر السومة مهاجم الأهلي سعادته بإحراز هدفين في مرمى أبها وبالفوز الذي صعد بفريقه للمركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، كما أشاد بزميله الجديد ماركو مارين.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا بهدفين مقابل هدف واحد، إذ سجل له دجانيني تفاريس وعمر السومة وبينهما كان كارلوس أندرياماستينور قد سجل هدف أبها الوحيد، وفي الشوط الثاني نجح ماركو مارين في صناعة هدف الأهلي الثالث وسجله السومة برأسية جميلة.

فيديو | ماركو مارين يصنع هدفه الأول مع الأهلي بتمريرة رائعة

الأهلي ضم صانع الألعاب الألماني بداية سوق الانتقالات الشتوي الحالي وقد خاض اليوم لقاءه الأول مع الفريق وظهر بمستوًى جيد للغاية، وقد تحدث السومة عنه قائلًا "ماركو مارين لاعب كبير وشهادتي به مجروحة، شاهدناه ولاحظنا جودته، نتمنى أن يستطيع تقديم الإضافة للفريق، في النهاية نحن مجموعة واحدة، الكل يُسجل والكل يصنع، والأهم هو الفوز وإسعاد الجماهير".

وأضاف حول اللقاء والفوز "الحمد لله على الفوز والتسجيل، خسرنا مباراتين متتاليتين في الدوري بـ6 نقاط، لعبنا 4 مباريات خارج ملعبنا أثر علينا سلبًا، لكن الحمد لله استطعنا الفوز اليوم وإسعاد جماهيرنا، أمامنا شهر صعب سنلعب خلاله في الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا".

وأخيرًا قال حول المنافسة على لقب الدوري السعودي، خاصة مع ابتعاد النصر والهلال في الصدارة بفارق 6 نقاط، "مازال الدوري طويلًا، العديد من الجولات متبقية والفارق 6-7 نقاط، مازال الوقت مبكرًا والأهلي يستطيع المنافسة، نحن بحاجة فقط لترتيب أوراقنا على الملعب".