الأندية الإنجليزية في حيرة ما بين خطاب التحذير ومباريات الإعادة

ماذا سيحدث في مباريات الإعادة لكأس الاتحاد الإنجليزي بالنسبة لليفربول وتوتنهام وساوثهامبتون

تواجه الأندية الإنجليزية أزمة كبرى في الوقت الحالي بسبب مباريات الإعادة في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي لأندية البريميرليج.

وستخوض كل من أندية ليفربول وتوتنهام وساوثهامبتون من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مباريات إعادة أمام شروزبري تاون، ومباراة أخرى ما بين السبيرز والقديسين.

وقبل أن تُحدد المواعيد التي ستقام فيها مباريات الإعادة بالأيام، ذكر أنها ستلعب ما بين الثالث والعاشر من فبراير المقبل، أي في فترة العطلة الشتوية المقررة حديثًا في البريميرليج.

ونشرت صحفية دايلي ميل البريطانية خطابًا يعود إلى الموسم الماضي، حيث أرسل تحديدًا في مارس من العام الماضي لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتضمن هذا الخطاب تحذيرًا لأندية البريميرليج من خوض أي مباريات خلال فترة العطلة الشتوية منعًا لإلحاق أي ضرر باللاعبين على المستويين النفسي والبدني.

وسيضع ذلك أندية البريميرليج في مأزق، خاصة مع مشاركة اثنين من الستة الكبار في مباريات الإعادة تلك، والتي لا موعد لها سوى فترة العطلة الشتوية.

وحول ذلك، قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إن مباراة الإعادة أمام شيروزبري ستُلعب بالشباب أيضًا كما حدث في مباراة أستون فيلا في كأس كاراباو حين شارك الفريق في كأس العالم للأندية بقطر في نفس الوقت.

وهاجم الاتحاد الإنجليزي على نظام العطلة حيث قال: "في هذا البلد فقط تسأل هذه الأسئلة، إنها عطلة شتوية، ما رأيك؟ هل تبدو كذلك بالنسبة للجميع؟"

واسترسل: "علينا احترام رفاهية اللاعبين وحاجتهم للراحة على المستوى الذهني والبدني حتى يكونوا جاهزين دائمًا وحتى لا تستنزف طاقتهم"

آخرهم (بنتلي) - أسطول سيارات محمد صلاح

يذكر أن فترة العطلة الشتوية تقرر لأول مرة في إنجلترا هذا الموسم من أحل الحفاظ على سلامة اللاعبين الذين يعانون من ضغط كبير في الملاعب الإنجليزية..