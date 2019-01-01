رغم الأنباء عن اقتراب ساري - مفاوضات يوفنتوس مع جوارديولا مستمرة برعاية ألمانية

من يدرب يوفنتوس الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

استمر الإعلام الإيطالي في حديثه عن إمكانية تولي بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تدريب يوفنتوس الموسم المقبل رغم التقارير عن حسم المفاوضات مع المدير الفني لتشيلسي ماوريتسيو ساري.

وأجمعت كل وسائل الإعلام الإيطالية أن ساري توصل مساء الجمعة لاتفاق مع تشيلسي من أجل ترك الفريق والعودة لإيطاليا من بوابة يوفنتوس.

وقالت "سولي 24" و"كالتشيو ميركاتو" إن مفاوضات تدور في الكواليس برعاية شركة "أديداس"، الراعي الرياضي ليوفنتوس، مع جوارديولا لتدريب الفريق الموسم المقبل.

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وأشارت التقارير أن يوفنتوس يؤجل حسم صفقة ساري رسمياً لحين معرفة مدى إمكانية إقناع مانشستر سيتي للتخلي عن مدربه، في ظل الحديث عن اقتناع المدرب الكتالوني بقيادة الفريق الإيطالي.

استمرار شائعات جوارديولا ويوفنتوس كان لها تأثيراً إيجابياً على أسهم يوفنتوس في البورصة الإيطالية، فواصلت ارتفاعها رغم الانخفاض العام للبقية.

وأوضح التقرير أن ليس فقط جوارديولا هو من يسبق ساري في قائمة المرشحين لمنصب المدير الفني الشاغر، ولكن أيضاً ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام، والذي سيتضح مستقبله بعد نهائي دوري الأبطال.

ويُلعب نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم، السبت، بين توتنهام وليفربول في العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب "واندا ميترو بوليتانو".