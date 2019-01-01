الأمير منصور بن مشعل للجمهور: الأهلي في يد أمينة ولن نتوانى في خدمته

النادي الجداوي يستعد لانتخاب رئيس جديد له خلفًا لبترجي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وجه الأمير منصور بن مشعل؛ المرشح لرئاسة النادي الأهلي السعودي، رسالة لجمهور الراقي عقب الاجتماع الذي جمعه بأعضاء شرف النادي.

بن مشعل عقد اجتماعًا أمس الأحد في جدة، مع أعضاء الشرف وحضره عبدالله بترجي؛ الرئيس الحالي للأهلي، للحديث عن المرحلة المقبلة والمطالبة بدعم النادي.

عبد الله بترجي يعلن عدم ترشحه لرئاسة الأهلي

وقال المرشح لرئاسة النادي الجداوي، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية"، موجهًا حديثه للجمهور: "اطمئنوا، الأهلي في أيدٍ أمينة، ولن نتوانى في خدمته، ونعدهم بكل خير والقادم أفضل".

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات اختيار رؤساء جدد للأندية خلال الفترة المقبلة، بعدما أعلنت الهيئة العامة للرياضة إنهاء مدة ولاية الرؤساء المكلفين.

وكان عبد الله بترجي قد تولى رئاسة الأهلي في أواخر العام الماضي، خلفًا لماجد النفيعي، الذي تقدم باستقالته.