الأميرة نورة بنت سعد آل سعود تشتري نادي "سبوليتو كالتشيو" الإيطالي

النادي الناشط في الدرجة الرابعة بالدوري الإيطالي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود استثمار سعودي جديد في أحدى الأندية الإيطالية الناشطة في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي.

التقارير أشارت إلى أن سمو الأميرة نورة بنت سعد آل سعود اشترت نادي "سبوليتو كالتشيو" في استثمار لافت في كرة القدم الإيطالية.

النادي الناشط في الدرجة الرابعة بالدوري الإيطالي أصبح تحت قيادة سعودية بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

🗞️ تقاير صحفية:



🔷 رازفان لوشيسكو مهتم بالتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي سيرجيو أوليفيرا.



🔷 سبق له اللعب على سبيل الإعارة لنادي باوك اليوناني، خلال إشراف المدرب الروماني فنياً عليه pic.twitter.com/20nwfwXDyD — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 8, 2019

سمو الأميرة قالت في تصريحات للصحافة الإيطالية : "نحن عائلة شغوفة جدًا بكرة القدم، كما أن مدينة سبوليتو صاحبة شهرة كبيرة على المستوى العالمي".

نورة بنت سعد كشفت عن طموحها في الارتقاء بهذا النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي، والدفع به إلى مصاف الأندية المميزة على المستوى العالمي.

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وأنهت الصحافة الإيطالية لتشير إلى أن نورة هي أول امرأة سعودية تلعب دورا من هذا النوع في المجال الرياضي.