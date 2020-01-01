الأمور حُسمت .. إبراهيموفيتش على بعد خطوة من التجديد لميلان

مالديني يحسمها والمصادر المقربة تؤكدها .. إبراهيموفيتش مستمر مع ميلان

اقترب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من حسم استمراره مع ميلان في الموسم المقبل، حيث بات التجديد أقرب من أي وقت مضى.

ولا يزال إبراهيموفيتش لم يتوصل لاتفاق جديد رفقة نادي ميلان بشأن العقد الخاصة به وهو ما يهدد برحيله قبل انطلاق الموسم الجديد، كان الوضع كذلك في الأيام الماضية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، فاللاعب يطلب سبعة ملايين يورو بينما يعرض ميلان ستة فقط كأقصى ما يمكنهم تقديمه.

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وبعدما تعقدت الأمور بناء على ذلك، عادت إلى نصابها وفقًا لتأكيدات المصادر الإيطالية وتصريحات باولو مالديني المدير الرياضي للروسونيري.

ووفقًا لتقارير سكاي سبورتس إيطاليا فإنه على الأرجح سيكون يوم الأربعاء هو اليوم المناسب لتجديد زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان وإعلان بقاءه رسميًا في صفوف الفريق للموسم المقبل.

ورفع إداريو ميلان عرضهم بشكل أكبر لتلبية متطلبات زلاتان إبراهيموفيتش المادية ومن المفترض أن يتم التوقيع في الساعات القليلة القادمة.

وقال مالديني: "نحن نعمل بجدية لكي نصل إلى اتفاق، الوقت ليس في صالحنا حيث ستكون فترة التحضيرات قبل الموسم الجديد قصيرة، ولكن الأمور باتت أقرب في الوقت الحالي"

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يذكر أن ميلان قد ضم إبراهيموفيتش في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، ومنذ وصوله أحدث طفرة كبرى في أداء الروسونيري.