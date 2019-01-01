رسميًا - الأمن يوافق على زيادة جماهير الأهلي أمام الهلال السوداني

15 ألف مشجع سيحضرون مباراة الأهلي والهلال السوداني.

أعلن النادي الأهلي، على موافقة الجهات الأمنية بشكل رسمي، على طلبه لزيادة عدد جماهيره خلال مباراة الهلال السوداني المقبلة.

الأهلي يستضيف الهلال السوداني، بالجولة الثانية ضمن منافسات الجمعة الثانية، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل، على ملعب السلام.

وأشار الأهلي عبر موقعه الرسمي إلى أن الأمن وافق على حضور 15 ألف مشجع في مباراة الهلال السوداني، بدلًا من 10 آلاف.

جاء ذلك بعد أن قام الأهلي بطرح تذاكر مباراة الهلال السوداني، عبر موقع "تذكرتي" بجانب السماح لحاملي كارت "أهلاوي" بحجز التذاكر، بشرط الحضور للمباراة ببطاقة المشجع "فان أي دي".

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وخسر الأهلي مباراته الأولى أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد، باللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، على ملعب رادس في تونس.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب القاري الغائب عنه منذ عام 2013، بعدما وصل إلى النهائي مرتين عامي 2017 و 2018، ولم يتوج باللقب.

ويعد الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 بطولات، وبعده الزمالك ومازيمبي برصيد 5 بطولات لكل فريق.